Basket femminile, 10^ giornata Serie A1 2020-2021: impegni in trasferta per Venezia e Bologna, big match Schio-Sesto San Giovanni

La Serie A1 di basket femminile è arrivata alla decima giornata. Un turno di campionato che si apre il sabato con due anticipi. Il primo match è quello tra Sassari ed Empoli: le sarde arrivano dalle sconfitte con Venezia e Costa Masnaga e cercano di ritrovarsi in casa contro le ambiziose toscane, che sono alla ricerca della prima vittoria in trasferta del loro ottimo campionato.

Successivamente toccherà alla capolista Reyer Venezia. Un dominio incontrastato finora quello delle venete, che sono a punteggio pieno in testa alla classifica e hanno già staccato il biglietto per le Final Eight di Coppa Italia nello scorso turno. Una Venezia che dovrebbe trovare il decimo successo in casa di una Vigarano ancora ferma a quota zero punti in fondo alla classifica.

Sfida molto interessante ad aprire la domenica tra una Ragusa, che ha vinto il recupero in settimana contro Broni, ed una Costa Masnaga del fenomeno Matilde Villa. Successivamente toccherà a Broni contro Bologna, con la Virtus che cerca di mantenere la scia di Venezia, confermandosi al secondo posto. L’ultimo match della domenica è uno scontro diretto per un posto nelle Final Eight di Coppa Italia tra Campobasso e San Martino di Lupari.

Il big match è proprio quello che chiude questo turno di campionato. Si affrontano il Famila Schio e l’Allianz Sesto San Giovanni. Le venete sono reduci dalle fatiche di Eurolega con tre partite consecutive nella bolla di Girona, ma non possono permettersi un passo falso pe non perdere contatto da Venezia e Bologna; mentre le lombarde sono protagoniste finora di un ottimo campionato e con un successo potrebbero trovarsi in solitaria al quarto posto.

IL PROGRAMMA DELLA 10^ GIORNATA

SABATO 5 DICEMBRE

ore 15.00 Sassari-Empoli

ore 18.30 Vigarano-Venezia

DOMENICA 6 DICEMBRE

ore 16.00 Ragusa-Costa Masnaga

ore 18.00 Broni-Bologna

ore 18.00 Campobasso-San Martino di Lupari

MARTEDI’ 8 DICEMBRE

ore 18.00 Schio-Sesto San Giovanni

Rinviata: Battipaglia-Lucca

LA CLASSIFICA (partite giocate)

Venezia (9) 18

Bologna (9) 16

Schio (8) 14

Sesto San Giovanni (7) 10

Costa Masnaga (9) 10

Empoli (9) 10

Ragusa (6) 8

Campobasso (8) 6

San Martino di Lupari (8) 6

Sassari (7) 4

Broni (8) 4

Lucca (6) 2

Vigarano (6) 0

Battipaglia (8) 0

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Foto: Ufficio Stampa Schio