Basket, fatta per Anthony Beane a Varese. Cantù si rinforza con Kavell Bigby-Williams

La settimana del basket italiano si apre nel segno di alcuni movimenti di mercato ufficializzati o sostanzialmente dati per fatti. In particolare, c’è la questione dei fuoriusciti dalla Virtus Roma che tiene banco, ma non è soltanto alla Capitale che bisogna guardare.

Nella mattina, infatti, è stato ufficializzato l’ingaggio, da parte dell’Acqua S. Bernardo Cantù, del centro inglese Kavell Bigby-Williams (211 cm). Venticinquenne, ha vestito la maglia della Gran Bretagna nelle rappresentative giovanili. Dopo aver fatto il giro dei college (Gillette, Oregon e Louisiana State), ha tentato la strada NBA nel 2019 firmando un Exhibit 10 con i New Orleans Pelicans, durando però solo il tempo della Summer League, prima di essere girato agli affiliati Erie BayHawks in G League. Al di là della quasi doppia doppia di media con punti e rimbalzi, Bigby-Williams finisce la stagione in due diverse franchigie della lega di sviluppo, i Sioux Falls Skyforce ed i Fort Wayne Mad Ants.

Sempre nella mattina, intanto, Andrea Conti, GM di Varese, ha fatto capire chiaramente che manca solo il comunicato ufficiale per l’approdo di Anthony Beane alla corte di Massimo Bulleri. Queste le parole di Conti sulla guardia ex Roma (10.4 punti a gara), riportate da La Prealpina: “Speriamo che Beane ci dia quell’energia necessaria in attacco ma anche in difesa, per dare una faccia diversa al reparto esterni. Potrà giocare da guardia spostando Douglas in regia, o addirittura insieme a Jakovics che avrà possibilità di esaltare le sue doti sugli scarichi in un assetto da 3 piccoli col quale garantirci un pizzico di imprevedibilità“.

Credit: Ciamillo