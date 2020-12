Basket, Eurolega: successi importanti per Real Madrid e Valencia, cade il Baskonia. Vittorie di Olimpiacos e Berlino

Si sono disputati questa sera cinque match della tredicesima giornata di Eurolega 2020-2021, con le vittorie per Olimpiacos Pireo, Alba Berlino, Maccabi Tel Aviv, Real Madrid e Valencia.

CRVENA ZVEZDA MTS BELGRADO-OLYMPIACOS PIREO 79-81 (30-16, 45-37, 61-62)

Vince in rimonta l’Olympiacos Pireo che, dopo un primo quarto da incubo, batte Belgrado e resta in piena scia della zona playoff. Parte forte lo Crvena Belgrado, che con quattro triple nei primi 5 minuti scappa subito via 14-5. Ancora due triple nel finale chiudono il primo quarto sul 30-16 per i padroni di casa. Continua a resistere Belgrado a inizio secondo quarto, ma dopo aver mantenuto una dozzina di punti di vantaggio, nel finale i greci accorciano e vanno al riposo lungo sotto 45-37. Ma è il secondo tempo a cambiare radicalmente le cose. Sono tre triple di Aaron Harrison a dare il primo spintone al match, anche se il sorpasso è firmato da due canestri di Octavius Ellis, con il finale del terzo quarto che si gioca punto a punto fino al 61-62 con cui si va all’ultimo break. L’Olympiacos tenta la spallata decisiva a inizio ultimo quarto, con due triple che danno agli ospiti il +9, ma Belgrado reagisce e si entra negli ultimi 2 minuti in perfetto equilibrio. Tutto si decide, così, a un attimo dalla sirena. A due secondi dalla fine segna Georgios Printezis, mentre allo scadere manca la tripla Branko Lazic e vittoria per Pireo.

TOP SCORER

BELGRADO – O’Bryant 16, Walden 13, Loyd 13

PIREO – Printezis 16, Spanoulis 14, Sloukas 12, Harrison 12

ALBA BERLINO-FENERBAHCE ISTANBUL 89-63 (23-16, 44-27, 70-41)

Vittoria netta per l’Alba Berlino che mette all’angolo un Fenerbahce che vede la top 8 sempre più lontana. Fa fin da subito la lepre la squadra tedesca, che dal primo canestro guida il match con Peyton Siva che detta il ritmo per Berlino, con i padroni di casa che si spingono fino al 18-9 dopo sei minuti. Reagisce la squadra turca, prova a non far scappare via Thiemann e compagni e si va al primo stop sul 23-16. Ma è il secondo quarto a segnare la fuga per la vittoria tedesca. È Nikic a scavare il primo solco, poi continua Berlino a spingere e si va al riposo con i padroni di casa avanti 44-27. E nel terzo quarto non cambia la musica, con sempre Siva e Nikic protagonisti e con un altro parziale di 26-14 si va all’ultimo riposo con Berlino avanti 70-41. Non si riesce a sbloccare il Fenerbahce, che nei primi tre quarti ha solo un 2/17 da tre punti e una percentuale di poco sopra il 50% da due e, così, non faticano i tedeschi a imporsi e tarpare le ali ai turchi in chiave playoff.

TOP SCORER

BERLINO – Giffey 13, Siva 11, Nikic 10, Thiemann 10, Lo 10

FENERBAHCE – Biberovic 13, Barthel 9, Eddie 8

TS SYSTEMS BASKONIA VITORIA-MACCABI TEL AVIV 63-67 (20-12, 33-37, 54-56)

Pesante ko per Baskonia che cade in casa contro Tel Aviv e vede le prime posizioni allontanarsi pericolosamente. Primo quarto che vede le due squadre equivalersi nei primi 5 minuti, con sia il Baskonia sia Tel Aviv che provano ad allungare, ma lo strappo è firmato dai padroni di casa ed è firmato da Achille Polonara, che con due canestri e una tripla porta il Baskonia avanti di +9 e il primo quarto si chiude sul 20-12. Dopo un altro canestro degli spagnoli reagisce il Maccabi e mette a segno un parziale di 10-0 per impattare il punteggio e sono Hunter e Dorsey a spingere gli israeliani, che vanno al riposo lungo avanti 33-37. Continua l’equilibrio anche nel secondo tempo, ancora con Tel Aviv che prova ad allungare e spagnoli che rispondono, si portano in vantaggio, subiscono il ritorno del Maccabi e si va all’ultimo riposo con gli israeliani avanti 54-56. È sempre Tel Aviv a correre anche nel quarto quarto, allunga sul +5, ma è ancora una tripla di Polonara a tenere vivo il Baskonia, che deve vincere per non veder scappare via i primi posti. La tensione abbassa le percentuali nel finale e sono decisivi due liberi di Tyler Dorsey per l’allungo decisivo per il Maccabi che ferma gli spagnoli.

TOP SCORER

BASKONIA – Polonara 15, Fall 14, Henry 11

TEL AVIV – Dorsey 15, Hunter 12, Jones 10

REAL MADRID-ZENIT SAN PIETROBURGO 79-72 (24-21, 36-30, 59-42)

Importante vittoria per il Real Madrid in uno dei due big match di serata, con gli spagnoli che battono lo Zenit nonostante il tentativo di rimonta nel finale dello Zenit. Fin da subito è la squadra di casa a provare ad allungare, con i russi che però rispondono colpo su colpo e anche quando il Real Madrid si porta a +5 rintuzzano gli attacchi e si va al primo riposo in equilibrio, con i padroni di casa avanti 24-21. Non cambia la musica nel secondo quarto, con i madrileni a fare da lepri e lo Zenit a rincorrere, richiudere di volta in volta il gap nei primi 5 minuti, anche se col passare del tempo gli spagnoli sono più precisi e i russi meno abili nel reagire. Così si amplia il divario e si va al riposo con il Real Madrid avanti 36-31, grazie a un gioco da tre nel finale di Ponitka che accorcia le distanze. Equilibrio che si spezza definitivamente a inizio secondo tempo. Sono due triple di Laprovittola a garantire il nuovo parziale di 8-0 per il Real Madrid e insistono gli spagnoli, che poco dopo metà quarto toccano il +20 che chiude virtualmente il match e si va all’ultimo stop avanti 59-42. Nell’ultimo quarto i russi provano una disperata rimonta, ma il distacco è troppo grande e nonostante un parziale di 28-18 non possono nulla e, così, arriva una vittoria importantissima per il Real Madrid.

TOP SCORER

REAL MADRID – Abalde 16, Randolph 12, Laprovittola 11, Tavares 11,

ZENIT – Hollins 15, Pangos 12, Rivers 12

VALENCIA-ANADOLU EFES ISTANBUL 76-74 (19-23, 40-38, 54-60)

È un canestro di Prepelic a decidere la bellissima sfida di Valencia, con gli spagnoli che rimontano e si impongono contro l’Efes Istanbul nell’altro big match di giornata. Parte forte l’Efes che nei primi minuti mette in difficoltà il Valencia soprattutto con Larkin, che con un canestro prima e due triple poi fa scappare via i turchi sul 12-4. Ancora Larkin, qualche minuto dopo, dà il +10 agli ospiti, che però nel finale subiscono un paio di canestri di troppo da oltre l’arco e vanno al primo break avanti solo 23-19. Inizia a spingere il Valencia, accorcia ancora il divario e dopo poco più di due minuti è la tripla di Mike Tobey a portare gli spagnoli per la prima volta avanti. Valencia che prova più volte ad allungare, Efes che risponde e la tripla di James Anderson chiude il primo tempo con gli spagnoli avanti 40-38. Un miniparziale di 5-0 dell’Efes riporta i turchi avanti, ma il Valencia risponde e si combatte punto su punto. Negli ultimi 90 secondi, però, l’Efes trova i canestri che mandano le squadre all’ultimo break con gli ospiti avanti 54-60. Battaglia emozionante e colpo a colpo a Valencia, con l’Efes che vede il vantaggio ridursi e si arriva allo scadere con le due squadre in parità. E, come detto, è Prepelic a dare la vittoria al Valencia.

TOP SCORER

VALENCIA – Tobey 21, Williams 14, Dubljevic 8

EFES – Anderson 16, Micic 16, Larkin 13

