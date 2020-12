Basket, Eurolega 2020-2021: Olimpia Milano, con l’Alba Berlino per continuare a vincere

Appuntamento questa sera, con fischio d’inizio alle 20.45, per l’A|X Armani Exchange Milano contro l’Alba Berlino nel recupero della sesta giornata dell’Eurolega di basket. Sfida fondamentale per i biancorossi che cercano il terzo successo consecutivo in Europa per risalire velocemente la classifica.

I ragazzi di Ettore Messina, infatti, sono attualmente ottavi in classifica con 5 vittorie e 3 sconfitte, ma con ancora tre match da recuperare, compreso quello di questa sera con l’Alba Berlino. Un successo porterebbe Datome e compagni a pari punti con San Pietroburgo, Efes Istanbul e Real Madrid, ma con meno partite giocate delle ultime due. Non è, però, da sottovalutare l’Alba Berlino, perché è vero che i tedeschi hanno vinto solo tre match fino a ora, ma due dei tre successi sono arrivati negli ultimi tre turni, con Berlino che si è imposto sul Villeurbanne e il Khimki, avendo anche preso lo scalpo del CSKA Mosca alla quarta giornata. Da tenere d’occhio, tra i tedeschi, in particolare Marcus Eriksson, Niels Giffey, Ben Lammers, oltre ovviamente all’ex Simone Fontecchio.

Dopo l’ottimo inizio di stagione, con tre vittorie nei primi quattro turni, l’Olimpia Milano ha pagato i tanti stop a causa del Covid-19 e ha subito le sconfitte contro Valencia e Belgrado che l’hanno fatto scendere in classifica. Le vittorie, però, con il Kaunas e il Maccabi Tel Aviv hanno ridato fiducia alla squadra di Ettore Messina, che ora affronterà Berlino e Panathinaikos in settimana per consolidare la propria posizione nella top 8 europea. E Messina si affiderà ancora a Sergio Rodriguez e Shavon Shields, migliori marcatori in Eurolega, per superare lo scoglio tedesco dopo l’entusiasmante vittoria a Tel Aviv settimana scorsa.

Credits: Ciamillo