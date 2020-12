Basket, EuroCup 2020-2021: Reyer Venezia in emergenza per l’insolita doppia sfida con il JL Bourg en Bresse

Condizioni molto simili a quelle del match contro l’Olimpia Milano per l’Umana Reyer Venezia, che affronta in una situazione del tutto insolita il JL Bourg en Bresse per una doppia sfida di EuroCup i cui connotati sono stati notevolmente cambiati dai rinvii per Covid-19. Per ovviare ai problemi avuti prima dal club francese e poi da quello lagunare si è scelto, anche per non ingolfare in eccesso il calendario, di disputare due partite nell’arco di neanche ventiquattr’ore: la prima domani sera, la seconda nel tardo pomeriggio di giovedì. Entrambe, per accordo tra le due squadre, si giocheranno al Taliercio: un caso raro, ma non unico nella storia delle competizioni europee.

La Reyer si presenta nel modo descritto dal vice di Walter De Raffaele, Gianluca Tucci: “Approcciamo a questa doppia sfida in una situazione di emergenza con sette giocatori disponibili di cui due sono giovanissimi come Davide Casarin e Luca Possamai. Dobbiamo affrontare una partita alla volta, senza pensare che c’è una doppia sfida back to back. Arriviamo da una settimana di allenamenti la cui competitività è stata assicurata solo grazie alla presenza e all’impegno di molti ragazzi del nostro vivaio“. Tra quei sette non c’è Stefano Tonut, che pur essendo tornato negativo dai test anti-Covid-19 è stato costretto comunque a fermarsi per asportare, nella giornata di ieri, una neoformazione cutanea: non tornerà in campo in tempi brevissimi. Quelli che sono riusciti a scendere in campo contro Milano (cui si aggiungono altri due negativi che però non saranno delle partite) erano, Casarin e Possamai a parte, Julyan Stone, Austin Daye, Isaac Fotu, Jeremy Chappell e Michael Bramos. Per infortunio (lesione muscolare alla coscia destra che è ancora presente) è invece indisponibile Valerio Mazzola.

Non è esattamente il modo migliore per avvicinarsi a due partite che somigliano a un dentro o fuori per la seconda competizione di area ECA, tanto più che il JL Bourg en Bresse di talento ne ha. Attualmente con quattro vittorie nelle partite che il club è riuscito a giocare in Jeep Elite francese (alias Pro A), la squadra si basa particolarmente sul serbo Danilo Andjusic, guardia con un passato anche alla Virtus Bologna, che in chiave europea realizza 17 punti a gara con il 41.7% da tre, e non è nemmeno il migliore dei suoi in questo senso, dato che Maxime Courby, che pure gioca meno minuti e segna meno, ha la spaventosa percentuale del 60%. Due sono gli altri ex italiani di peso, Thomas Scrubb e Alen Omic; l’ex Avellino e Varese viaggia a 8.2 punti di media, il centro ex Milano a 7.6 punti e 6.6 rimbalzi. Molte lune dipendono però dalla coppia di orchestratori del gioco, Zack Wright, con un lungo passato in mezza Europa, e Kadeem Allen, il quale è più che altro una specie di oggetto misterioso, pur essendo ex New York Knicks, tant’è che qualche settimana fa è stato a rischio taglio. Attenzione particolare anche alle lune di Pierre Pelos: si tratta di un giocatore che, nella giornata giusta, può accendersi e non fermarsi più, come accaduto contro il Partizan Belgrado, sommerso sotto 28 punti e il titolo di MVP della quinta giornata.

Credit: Ciamillo