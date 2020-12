Basket, Brindisi espugna Oostende nella terza giornata della Champions League

Prosegue il magic moment della Happy Casa Brindisi. Nella terza giornata della Champions League 2020-2021 di basket i pugliesi espugnano Oostende con il punteggio di 80-92 e salgono al secondo posto del girone H con il record di 2-1, lo stesso del San Pablo Burgos capolista.

L’approccio alla partita dei salentini è da applausi e si concretizza in un parziale iniziale di 2-10, che poi si estende ulteriormente fino al 5-16. La squadra belga, dopo l’avvio shock, riesce ad entrare pian piano nel match, ma a fine primo quarto la Happy Casa è comunque avanti di dieci lunghezze: 18-28. Il secondo periodo è ancor di più appannaggio degli ospiti, che trovano la retina con grande facilità e arrivano all’intervallo con un rassicurante margine di ventidue punti: 36-58.

Nella ripresa il compito del team allenato da Francesco Vitucci è semplicemente quello di amministrare il vantaggio guadagnato nel primo tempo. L’Oostende non si arrende e tenta la via della rimonta, soprattutto durante l’ultimo periodo di gioco, nel corso del quale si riporta fino al -9. E’ comunque troppo tardi, Brindisi si impone con merito per 80-92. Il miglio realizzatore dell’incontro è D’Angelo Harrison, autore di 21 punti, ma contributi fondamentali arrivano anche da Derek Willis (17 punti e 8 rimbalzi) e Darius Thompson (10 punti e 7 assist).

TABELLINO

FILOU OOSTENDE – HAPPY CASA BRINDISI 80-92 (18-28, 18-30, 22-17, 22-17)

OOSTENDE – Schwartz 16, Mwema 11, Buysse 10

BRINDISI – Harrison 21, Willis 17, Perkins 13, Thompson 10, Bell 9

