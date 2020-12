Basket: Alessandro Gentile rinnova con l’Estudiantes fino a fine stagione

Per Alessandro Gentile questa stagione si concluderà all’Estudiantes. L’ala azzurra ex Treviso, Milano, Virtus Bologna e Trento, oltre che Panathinaikos e Hapoel Gerusalemme, ha rinnovato per il club spagnolo dopo che aveva siglato un primo contratto di tre mesi con il club madrileno.

Gentile, fino a questo momento, sta viaggiando a 14.2 punti di media in Liga ACB. Il club è attualmente in tredicesima posizione con 5 vittorie e 8 sconfitte, e nel roster ha anche un altro ex protagonista del campionato italiano, l’ex Varese Aleksa Avramovic.

Il miglior dato realizzativo è quello dei 30 punti contro il Gipuzkoa Basket allenato dall’argentino Marcelo Nicola, anch’egli ex grande della nostra Serie A, mentre l’ultima partita con Bilbao, pur vinta, lo ha visto un po’ in ombra con 6 punti, anche se questo non intacca l’ottimo rendimento che sta avendo all’interno della squadra.

Credit: Ciamillo