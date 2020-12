Barcellona-Juventus in tv gratis e in chiaro su Canale5. Orario e programma

Dopo il complicatissimo successo nel derby contro il Torino, la Juventus è pronta a rituffarsi nell’avventura Champions League con un’incredibile sfida contro il Barcellona. I bianconeri e i catalani si giocano il primo posto nel girone anche se la vittoria degli spagnoli all’andata per 2-0 costringe i ragazzi di Andrea Pirlo a vincere con almeno due gol di scarto ma segnandone almeno tre (il 2-0 non basterebbe alla Juventus).

Una vera e propria impresa per i campioni d’Italia in carica che potranno e dovranno sfruttare questa partita per fare il punto della situazione rispetto alla crescita generale della squadra che sta cercando ancora di assimilare i diktat del nuovo allenatore. Dall’altro lato Messi e compagni che quasi sicuri del primo posto nel girone, considerando il successo dell’andata e le palesi difficoltà in campionato, potrebbero concedere qualcosa.

L’attesissima sfida tra Barcellona-Juventus, valevole per la sesta e ultima giornata del gruppo G di Champions League, è in programma martedì 8 dicembre alle ore 21.00 e sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5 (in chiaro) e Sky Sport 1, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e Now Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere nemmeno un minuto dello scontro diretto decisivo per il primo posto nel girone tra Barcellona e Juventus.

BARCELLONA-JUVENTUS CHAMPIONS LEAGUE: PROGRAMMA

MARTEDÌ 8 DICEMBRE

ore 21.00 Barcellona-Juventus (diretta tv su Canale 5 e Sky Sport 1, live streaming su Sky Go e Now Tv)

PROBABILI FORMAZIONI

BARCELLONA (4-2-3-1): Ter Stegen, Junior, Minqueza, De Jong, Alba; Pjanic, Busquets; Griezmann, Messi, Dembele; Braithwaite

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Arthur, Ramsey; Morata, Ronaldo

