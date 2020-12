Atletica, Tania Vincenzino: “Sogno l’Olimpiade, ma sarà una difficile qualificazione”

Nuovo appuntamento con Atlethics2U, il programma firmato Sport2U in collaborazione con OA Sport dedicato al mondo dell’atletica. Ospite in trasmissione Tania Vincenzino, lunghista e bobbista, nonché campionessa nazionale assoluta nel salto in lungo dal 2007 al 2014.

Tania si racconta ai nostri microfoni, confidando il suo grande sogno, la partecipazione all’Olimpiade di Tokyo che, a quanto pare però, non è così facile da realizzare. I motivi? Molteplici. Innanzitutto, la sua età. E poi, le nuove regole di qualificazione che non sembrano affatto semplici: “Il mio sogno è l’Olimpiade. Ma ho 34 anni, il prossimo anno ne faccio 35, quindi il sogno è più difficile. I minimi di partecipazione per l’atletica sono di 6.82 m, una distanza particolarmente difficile. Io arrivo da un 6.68 m fatto lo scorso anno, questo vuol dire riuscire a metterci altri 14 cm, e non è un obiettivo semplice. Per quanto riguarda il bob, sono cambiati i regolamenti e la mia posizione all’interno della squadra. Ora sono frenatrice, non più pilota, inoltre le regole di qualificazione sono complesse. Ma non perdo la speranza, il sogno rimane“.

Oltre a sogni ed obiettivi per la sua carriera, Tania regala anche aneddoti ed opinioni sul suo mondo sportivo di appartenenza. Uno fra tutti, quello riguardante Larissa Iapichino, figlia della grande Fiona May, una giovane promessa dal futuro radioso. Di seguito, la video intervista integrale.

LA VIDEO INTERVISTA A TANIA VINCENZINO





OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

