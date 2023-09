LIVE Atletica, Finali Diamond League 2023 in DIRETTA: record del mondo di Duplantis e Tsegay, Fabbri chiude quarto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

23.50 La giamaicana Shericka Jackson vince in 21″57 davanti all’ivoriana Ta Lou (22″10). Terza la bahamense Strachan in 22″16.

23.49 Queste le velociste al via: Joseph (Francia), Jiya (Paesi Bassi), Ta Lou (Costa d’Avorio), Neita (Regno Unito), Prandini, White, Terry (Usa), Jackson (Giamaica), Strachan (Bahamas).

23.47 L’ultima gara in programma è quella dei 200 metri femminili.

23.44 Vince lo statunitense Joe Kovacs (22.93) davanti al connazionale Ryan Crouser (22.91). Terzo il neozelandese Toma Walsh (22.69).

23.42 Non si migliora Leonardo Fabbri che chiude quarto con il 22.31 del secondo tentativo.

23.40 Invariata la situazione nel disco prima dell’ultimo turno di lanci.

23.38 ANDRE DE GRASSE! Il canadese vince in 19″76 davanti agli statunitensi Kenneth Bednarek (19″95) e Erriyon Knighton (19″97).

23.36 Questi i duecentisti: Ogando (Repubblica Dominicana), Fahnbulleh (Liberia), Brown, De Grasse (Canada), Knighton, Bednarek, King (Usa).

23.33 Tra poco al via i 200 maschili, penultima gara della serata.

23.30 Si è chiuso il lungo femminile, questo il podio: 1. Vuleta (Serbia) 6,85, 2. Brume (Nigeria) 6.85, 3. Burks (Usa) 6.77.

23.27 Questa invece quella del peso maschile: 1. Crouser (Usa) 22.91, 2. Kovacs (Usa) 22.70, 3. Walsh (Nuova Zelanda) 22.69, 4. Fabbri (Italia) 22.31.

23.24 Questa la situazione del lungo femminile prima dell’ultimo salto: 1. Brume (Nigeria) 6.85, 2. Vuleta (Serbia) 6.77, 3. Burks (Usa) 6.77.

23.21 Vince la statunitense Athing Mu in 1’54″97 davanti alla britannica Keely Hodgkinson (1’55″19). Terza la giamaicana Natoya Goule-Toppin in 1’55″96.

23.19 Partono gli 800.

23.18 Queste le ottocentiste al via: Hurta-Klecker, Mu (Usa), Reekie, Hodgkinson (Regno Unito), Lamote (Francia), Bisset (Australia), Goule-Toppin (Giamaica), Moraa (Kenya), Nakaayi (Uganda), Whitney (Usa – lepre).

23.15 Tra poco al via gli 800.

23.12 Rimangono tre diamanti da assegnare per quanto riguarda la pista, 800 femminili e 200 maschili e femminili.

23.09 Al via il peso maschile dove sarà impegnato Leonardo Fabbri, questi gli avversari dell’azzurro: Otterdahl, Kovacs, Crouser (Usa), Mihaljevic (Croazia), Walsh (Nuova Zelanda).

23.06 Vince la nigeriana Tobi Amusan in 12″33 (nuovo stagionale), seconda Jasmine Camacho-Quinn (Porto Rico) in 12″38. Terza la statunitense Kendra Harrison in 12″44.

23.05 Partono i 100 ostacoli.

23.04 Si è chiuso nel frattempo il disco femminile: 1. Allman (Usa) 68.66, 2. Tausaga (Usa) 68.36, 3. Perkovic (Croazia) 66.85.

23.01 Il programma della pista proseguirà con i 100 ostacoli: Skrzyszowska (Polonia), Ali, Harrison, Johnson, Jones (Usa), Williams (Giamaica), Amusan (Nigeria), Camacho-Quinn (Porto Rico), Tapper (Giamaica).

22.58 RECORD DEL MONDO! Armand Duplantis supera al primo tentativo 6.23 conquistando il secondo primato mondiale della serata dopo quello dell’etiope Tsegay sui 5000.

22.57 Nel frattempo arriva il terzo errore di Obiena che chiude secondo nell’asta, ora Duplantis proseguirà probabilmente da solo andando a tentare il record del mondo.

22.54 Vince il giamaicano Hansle Parchment in 12″93 davanti agli statunitensi Grant Holloway (13″06) e Daniel Roberts (13″07).

22.52 Al via i 110 ostacoli: Tinch, Roberts, Crittenden, Holloway, Britt (Usa), Kwaou-Mathey (Francia), Parchment (Giamaica), Izumiya (Giappone), Joseph (Svizzera).

22.49 Secondo errore di Obiena.

22.46 6.02 al primo tentativo seppur con qualche brivido per Duplantis, insieme allo svedese è rimasto in gara solo il filippino Obiena, protagonista di un errore sulla misura precedentemente citata.

22.43 Partito anche il lungo femminile: Brooks, Burks (Usa), Buschkuehl (Australia), Sawyers (Regno Unito), Brume (Nigeria), Vuleta (Serbia).

22.40 Vince la dominicana Paulino in 49″58 davanti alla polacca Kaczmarek (50″38), terza l’olandese Klaver in 50″47.

22.37 Partono i 400 femminili.

22.34 Queste le quattrocentiste: Abrams (Guyana), Ohuruogu (Regno Unito), McLeod (Giamaica), Paulino (Repubblica Dominicana), Kaczmarek (Polonia), Williams (Barbados), Klaver (Paesi Bassi), Irby-Jackson (Usa).

22.31 Nell’asta eliminati Broeders (Belgio) e Lightfoot (Usa) con tre errori a 5.72.

22.28 In pista si proseguirà tra una decina di minuti in pista con i 400 femminili.

22.25 Jakob Ingebrigtsen supera al photo-finish l’etiope Kejelcha, 7’23″63 per il norvegese (nuovo record europeo), 7’23″64 per l’africano (nuovo record nazionale). Terzo lo statunitense Grant Fisher in 7’25″47.

22.22 Jakob Ingebrigtsen transita in 4’59″12 ai 2000.

22.20 2’27″55 il passaggio di Nowak (Usa) ai 1000 dei 3000.

22.18 La statunitense Valarie Allman si porta in testa nel disco dopo il primo turno con un 68.66.

22.15 Partono i 3000.

22.12 Il programma della pista proseguirà tra cinque minuti con i 3000 maschili.

22.09 Al via il disco femminile: Tausaga, Allman (Usa), Vita, Pudenz (Germania), Robert-Michon (Francia), van Klinken (Paesi Bassi), Perkovic (Croazia).

22.06 Femke Bol si distende e vince in 51″98 davanti alla statunitense Shamier Little (53″45). Terza la giamaicana Rushell Clayton in 53″56. Ayomide Folorunso è sesta in 54″68.

22.04 Partono i 400 ostacoli.

22.02 Queste le ostacoliste al via: Ryzhikova (Ucraina), Woodruff (Panama), Russell (Giamaica), Cockrell, Little (Usa), Bol (Paesi Bassi), Clayton (Giamaica), Folorunso (Italia), Tkachuk (Ucraina).

21.59 Tra poco al via i 400 ostacoli femminili dove sarà impegnata l’azzurra Ayomide Folorunso.

21.56 RECORD DEL MONDO! 14’00″21 per l’etiope Gudaf Tsegay che va a stabilire il nuovo primato mondiale, seconda la kenyana Beatrice Chebet in 14’05″92 (nuovo personale), terza l’etiope Ejhayehu Taye (14’21″52).

21.54 Sarà testa a testa tra Tsegay (Etiopia) e Chebet (Kenya) per la vittoria, 11’16″89 il passaggio ai 4000.

21.51 8’26″03 il passaggio dell’etiope Haylom ai 3000, si viaggia su ritmi da record del mondo.

21.48 5’37″24 il passaggio delle lepri dei 5000 metri ai 2000.

21.45 Partita anche l’asta maschile: Broeders (Belgio), Kendricks (Usa), Marschall (Australia), Nilsen (Usa), Obiena (Filippine), Lightfoot (Usa), Duplantis (Svezia).

21.42 2’48″08 il passaggio di Cranny e Johnson ai 1000 metri.

21.39 Al via i 5000 femminili.

21.38 C’è il podio del lungo: 1. Ehammer (Svizzera), 2. Gayle (Giamaica), 3. Hashioka (Giappone).

21.37 Ultimi tre salti nel lungo, nell’ordine Hashioka, Gayle ed Ehammer.

21.34 Tra cinque minuti al via i 5000 femminili: Haylom, Hailu L., Hailu F., Taye, Tsegay (Etiopia), Rengeruk, Chebet (Kenya), Kelati, Monson (Usa), Tanaka (Giappone), Cranny, Johnshon (Usa -lepri).

21.31 Invariata la situazione del triplo dopo il quinto turno di salti: 1. Ehammer (Svizzera) 8.22, 2. Gayle (Giamaica) 8.22, 3. Hashioka (Giappone) 8.10.

21.28 Terzo errore sia per Mahuchick che per Olyslagers a 2.05, a conquistare il diamante è dunque l’ucraina, terza la serba Topic (1.95).

21.25 Nell’alto femminile due errori sia per Mahuchikh (Ucraina) che per Olyslagers (Australia) a 2.05 con l’ucraina in vantaggio per via del minor numero di errori in precedenza nel percorso.

21.22 Questa la situazione del lungo maschile dopo quattro turni: 1. Ehammer (Svizzera) 8.22, 2. Gayle (Giamaica) 8.22, 3. Hashioka (Giappone) 8.10.

21.19 L’australiano Matthew Denny conquista il diamante nel disco all’ultimo lancio (68.43) beffando lo sloveno Kristjan Ceh (67.64 al secondo tentativo). Terzo lo svedese Daniel Stahl (67.36 al terzo lancio).

21.16 2.03 superati al terzo tentativo per Nicola Olyslagers (nuovo record australiano), si passa a 2.05.

21.13 Sarà un programma a tempi dilatati per le premiazioni quello di questa seconda giornata di finali, la prossima garà della pista scatterà alle 21.39: 5000 metri femminili.

21.10 Sono rimaste Mahuchikh e Olyslagers a giocarsi la vittoria nell’alto femminile, 2.03 superati secondo tentativo dall’ucraina, due errori per l’australiana.

21.07 Vince il kenyano Emmanuel Wanyonyi che in 1’42″80 (nuovo personale) precede il canadese Marco Arop (1’42″85). Terzo l’algerino Djamel Sedjati in 1’43″06.

21.05 Partono gli 800.

21.03 Tra poco al via il programma della pista con gli 800 maschili: Ordonez (Spagna), Hoppel (Usa), Rowden (Regno Unito), Kinyamal, Wanyonyi (Kenya), Meziane, Robert (Francia), Sedjati (Algeria), Arop (Canada), Anderson (Giamaica – lepre).

21.00 Nell’alto femminile errori per Topic e Olyslagers a 1.98 mentre l’ucraina Mahuchikh supera la misura al primo tentativo.

20.57 Questa la situazione del disco maschile a metà gara: 1. Ceh (Slovenia) 67.64, 2. Stahl (Svezia) 67.36, 3. Denny (Australia) 66.36.

20.54 Eliminate Lake, Cunningham e Levchenko, saranno dunque Mahuchick, Olyslagers e Topic a giocarsi il diamante.

20.51 Secondo errore anche per Cunningham e Levchenko.

20.48 Secondo errore per la britannica Morgan Lake a 1.95.

20.45 1.95 al primo tentativo per Mahuchikh, Olyslagers e Topic, errori per Cunningham, Lake e Levchenko.

20.42 Nell’alto femminile arriva il terzo errore a 1.91 per Iryna Gerashchenko che è la prima eliminata, l’ucraina chiude settima.

20.39 Al via anche il lungo maschile: Hashioka (Giappone), Nairn (Bahamas), Lawson (Usa), Juska (Repubblica Ceca), Williams (Usa), Gayle (Giamaica), Ehammer (Svizzera).

20.36 Sbagliano anche Gerashchenko e Levchenko.

20.33 1.91 al primo tentativo per Topic, errori per Lake e Cunningham.

20.30 Al via anche il disco maschile: Okoye (Regno Unito), Mattis (Usa), Gudzius (Lituania), Denny (Australia), Stahl (Svezia), Ceh (Slovenia).

20.27 Anche l’australiana Olyslagers supera 1.87 al primo tentativo, Cunningham e Mahuchikh passano a 1.91.

20.24 1.87 al primo tentativo per Gerashchenko, Levchenko e Lake, errore per Topic.

20.21 Anche le ucraine Gerashchenko e Levchenko superano la prima misura di serata al primo tentativo, Olyslagers e Mahuchikh partiranno invece direttamente da 1.87.

20.18 1.83 al primo tentativo per Lake, Topic e Cunningham.

20.15 Inizia il programma della serata.

20.10 Il programma partirà tra cinque minuti con l’alto femminile: Lake (Regno Unito), Topic (Serbia), Cunningham (Usa), Olyslagers (Australia), Levchenko, Gerashchenko, Mahuchikh (Ucraina).

20.05 Si assegnano gli ultimi diamanti a Eugene, due gli azzurri presenti: Leonardo Fabbri nel peso e Ayomide Folorunso nei 400 ostacoli.

20.00 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale della seconda e ultima giornata delle finali di Diamond League.

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale delle finali della Diamond League 2023 la “Champions League dell’atletica leggera”. A Eugene si assegnano gli ultimi diamanti dopo la prima giornata.

A Eugene, sede dei Mondiali dello scorso anno, va in scena la seconda e ultima giornata delle finali di Diamond League. Dopo la vittoria di Andy Diaz l’Italia cercherà di essere nuovamente protagonista in Oregon dove oltre all’argento iridato del peso in carica Leonardo Fabbri sarà impegnata anche Ayomide Folorunso, in dei 400 ostacoli dove la favorita sarà come di consueto la formidabile olandese Femke Bol.

Tra le numerose stelle che saranno di scena all'”Hayward Field” da segnalare ci sono Armand Duplantis, ormai da anni dominatore incontrastato dell’asta, il giamaicano Hansle Parchment che si contenderà il trono dei 110 ostacoli con lo statunitense Grant Holloway poi i duecentisti De Grasse (Canada), Knighton (Usa) e Tebogo (Botswana) e le colleghe Ta Lou (Costa d’Avorio), Neita (Regno Unito) e White (Usa).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale della seconda e ultima giornata delle finali della Diamond League 2023, la “Champions League dell’atletica leggera”, buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale. Appuntamento alle 20.30.

