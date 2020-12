America’s Cup: qual è la barca più veloce? Primi indizi. New Zealand fa già paura, Luna Rossa candidata alla finale

Manca sempre meno all’inizio della 36ma edizione della Coppa America di vela, il trofeo sportivo più antico al mondo. Il percorso di avvicinamento è entrato a tutti gli effetti nel vivo e, in attesa delle World Series (17-19 dicembre) e della Christmas Race (20 dicembre), si sono disputate le prime regate di prova nella baia di Auckland (Nuova Zelanda). Proprio qui, infatti, andranno in scena la Prada Cup e la America’s Cup tra gennaio e marzo. Va segnalato che Ineos Team UK ha dovuto disertare la sessione a causa di un problema tecnico alla drizza della randa. In acqua si sono viste dunque Emirates Team New Zealand (detentrice del trofeo), l’italiana Luna Rossa e gli statunitensi di American Magic. Il tutto sul campo di regata E con vento tra i 12 e i 15 nodi. Sono state effettuate alcune prove di partenza, poi un’ultima prova tra Luna Rossa e Te Rehutai (New Zealand) con una bolina e una poppa.

Gli AC75 si sono misurati l’uno contro l’altro per la prima volta. Le prime immagini mostrano tutta la velocità incredibile di New Zealand che, stando ai primissimi riscontri, è indubbiamente la grande favorita per la conquista della Coppa. La rinominata imbarcazione Te Rehutaii ha evidenziato una velocità impressionante in bolina e la differenza con Patriot è stata enorme, anche se Dean Barker si è aggiudicato alcune partenze. Luna Rossa ha confermato Jimmy Spithill timoniere di dritta e Francesco Bruni timoniere di sinistra, come ha evidenziato farevela.net. Il team italiano è però parso più lento rispetto al defender e ci sarà sicuramente qualcosa da migliorare.

Nel frattempo possiamo già annotare che gli esperti media neozelandesi ritengono che Luna Rossa sia la favorita per vincere la Prada Cup (quindi battendo Ineos e Magic), andando così a sfidare Emirates nella finale che assegnerà la Coppa America. Al momento la sfida appare improba, ma può succederer di tutto e bisognerà sicuramente fare i conti con i possibili assi nella manica che le varie compagini decideranno di calare nel corso delle prossime settimane. Di seguito alcuni VIDEO delle prime prove in acqua, per il momento Emirates New Zealand è la barca più veloce nell’avvicinamento alla America’s Cup.

VIDEO HIGHLIGHTS PROVE AMERICA’S CUP:

VIDEO TEST LUNA ROSSA vs TE REHUTAI (NEW ZEALAND):

Foto: Comunicato stampa Luna Rossa