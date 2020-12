America’s Cup 2021: New Zealand, Luna Rossa e American Magic già impegnate nelle prime regate di prova ad Auckland

Comincia ad entrare davvero nel vivo il percorso di avvicinamento alla 36ma edizione della Coppa America di vela, il trofeo più antico del panorama sportivo globale. In attesa delle World Series (17-19 dicembre) e della Christmas Race (20 dicembre), si sono già disputate nella giornata di ieri le prime regate di prova ad Auckland tra gli AC75 protagonisti di questa America’s Cup. Iain Murray, direttore di regata della Prada Cup, ha supervisionato tutte le sequenze di partenza disputate da parte di Emirates Team New Zealand, American Magic e Luna Rossa.

Ineos Team UK ha invece dovuto disertare la prima sessione di practice race a causa di un problema tecnico alla drizza della randa che ha costretto Britannia a rientrare alla base. I test si sono svolti sul campo di regata E con vento tra i 12 e i 15 nodi, consentendo ai tre team (e a tutta la macchina organizzativa) di raccogliere dati importanti in vista delle prime competizioni ufficiali. Oltre alle prove di partenza, è stata effettuata anche una bolina ed una poppa nel corso dell’ultima prova tra Luna Rossa e Te Rehutai (New Zealand). È ancora molto presto per esprimere dei giudizi dal punto di vista velocistico, ma in base alle immagini disponibili è sembrata abbastanza notevole la differenza tra i campioni in carica e gli sfidanti di American Magic. Domani, giovedì 10 dicembre, è prevista una nuova sessione di practice race.

