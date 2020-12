America’s Cup 2021: le tre barche al via della Prada Cup. Luna Rossa sfiderà britannici ed americani

Prosegue il percorso di avvicinamento alla 36ma edizione della Coppa America di vela, il trofeo sportivo più antico al mondo. Tra quindici giorni comincerà infatti la prima e unica tappa delle World Series, una sorta di prova generale in vista delle regate decisive in programma nel 2021. Il primo momento della verità arriverà infatti venerdì 15 gennaio 2021, prima giornata di gara della Prada Cup. Si tratta della manifestazione che vedrà sfidarsi i tre challenger con l’obiettivo di staccare l’unico pass a disposizione per raggiungere le Finali dell’America’s Cup 2021 contro i defender di Emirates Team New Zealand. Il Challenger of Record, Luna Rossa Prada Pirelli Team, se la vedrà nella Prada Cup con i britannici di Ineos Team UK e con gli statunitensi di American Magic.

Il format della Prada Cup prevede quattro gironi eliminatori (i Round Robin) da tre regate ciascuno, quindi per esempio Luna Rossa dovrà sfidare in questa fase complessivamente quattro volte a testa American Magic ed il Team Ineos. Ogni singolo Round Robin viene considerato concluso quando ciascuna squadra ha disputato una regata contro entrambe le avversarie. Ogni successo vale un punto, e al termine di questa prima fase a gironi verrà promosso direttamente in finale il team con il punteggio più alto. Le due squadre rimanenti dovranno invece disputare la serie di semifinale al meglio delle sette prove (avanza chi ne vince quattro) con in palio un posto nell’atto conclusivo della Prada Cup. La finale della manifestazione verrà decisa su tredici regate, quindi la prima barca a raggiungere il settimo successo conquisterà la Prada Cup e si qualificherà per l’America’s Cup.

Per quanto riguarda le date dell’evento, la prima regata della manifestazione si disputerà venerdì 15 gennaio 2021 ed i Round Robin avranno come ultimo giorno utile martedì 26 gennaio per concludere il programma. La semifinale comincerà venerdì 29 gennaio (previste due regate al giorno fino a domenica 1° febbraio, poi l’eventuale decisiva settima prova lunedì 2 febbraio) e dovrà concludersi necessariamente entro giovedì 4 febbraio, mentre la serie di finale inizierà domenica 13 febbraio (eventuale 13ma regata prevista lunedì 22) e terminerà entro mercoledì 24 febbraio.

