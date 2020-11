Volley, tutte le partite rinviate per Covid-19 in SuperLega e Serie A1: quando verranno recuperate? Situazione difficile

Le positività al Covid-19 stanno mettendo a durissima prova i campionati italiani di volley e il numero di gare rinviate a data da destinarsi è già importante: stiamo parlando di 4 incontri nella SuperLega maschile e di ben 13 partite nella Serie A1 femminile, quando siamo sostanzialmente nelle battute finali dei gironi d’andata. Va precisato che non si scende in campo se ci sono più di tre positività in un gruppo squadra oppure se si è registrata una positività e non c’è il tempo materiale per effettuare ulteriori tamponi di controllo. Non va negato che è una situazione estremamente complicata, anche perché una mole rilevante di recuperi è particolarmente complesse da gestire.

Ad esempio in SuperLega Modena e Perugia devono già recuperare due partite a testa (lo scontro diretto, poi i Canarini con Trento e i Block Devils con Milano), con pochissime finestre infrasettimanali disponibili considerando che tutte queste squadre sono impegnate nelle Coppe Europee. Al femminile c’è un intreccio incredibile: Cuneo deve recuperare cinque partite, Busto Arsizio e Trento devono tornare in campo in quattro occasioni, Novara ne ha indietro tre, Perugia ha due recuperi.

Loading...

Loading...

Va tenuto conto che la classifica del girone d’andata definisce il tabellone della Coppa Italia, dunque queste partite vanno recuperate prima di Natale per avere un quadro completo. La soluzione delle bolle per i recuperi potrebbe essere presa in considerazione, ma va tenuto conto anche dei costi da sostenere e di tanti incastri delle partite che non sono semplici (soprattutto tra le donne). Di seguito tutto le partite rinviate per Covid-19 dei massimi campionati italiani.

PARTITE VOLLEY RINVIATE CAMPIONATI ITALIANI:

SUPERLEGA MASCHILE:

1. Trento-Modena (quinta giornata)

2. Milano-Perugia (ottava giornata)

3. Ravenna-Verona (ottava giornata)

4. Perugia-Modena (nona giornata)

SERIE A1 FEMMINILE:

1. Novara-Cuneo (quinta giornata)

2. Cuneo-Bergamo (sesta giornata)

3. Busto Arsizio-Firenze (settima giornata)

4. Trento-Cuneo (settima giornata)

5. Chieri-Trento (ottava giornata)

6. Cuneo-Brescia (ottava giornata)

7. Perugia-Busto Arsizio (ottava giornata)

8. Busto Arsizio-Casalmaggiore (nona giornata)

9. Novara-Trento (nona giornata)

10. Perugia-Novara (decima giornata)

11. Busto Arsizio-Chieri (decima giornata)

12. Trento-Monza (decima giornata)

13. Scandicci-Cuneo (decima giornata)

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI VOLLEY

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto LM/LPS/Roberto Bartomeoli