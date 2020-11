Volley, SuperLega: rinviate Civitanova-Cisterna e Trento-Vibo per Covid-19. Nona giornata con appena 2 partite!

Saltano altre due partite in SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Civitanova-Cisterna e Trento-Vibo Valentia, match validi per la nona giornata e in programma domenica 8 novembre, sono stati rinviati a data da destinarsi a causa delle troppe positività al Covid-19 all’interno dei gruppi squadra (nello specifico della formazione laziale e di quella dolomitica). La Lube, capolista del torneo con due punti di vantaggio su Perugia (ma i Block Devils hanno disputato un incontro in meno), sarà così costretta a rimanere in casa e Trento non potrà proseguire la propria scalata della graduatoria contro l’attuale quinta forza del torneo.

Queste partite si aggiungono alle già rinviate Perugia-Modena e Monza-Ravenna, previste per questo weekend. La nona giornata è così diventata poverissima: oggi (ore 18.15) si gioca Padova-Milano, domani (ore 19.30) Verona-Piacenza. Tutto al netto di possibili nuovi rinvii. A questo punto sono sette i match rimandati in SuperLega in questa stagione e la questione recuperi inizia a farsi complicata, anche perché tante squadre hanno un paio di incontri da giocare.

1. Trento-Modena (quinta giornata)

2. Milano-Perugia (ottava giornata)

3. Ravenna-Verona (ottava giornata)

4. Perugia-Modena (nona giornata)

5. Monza-Ravenna (nona giornata)

6. Civitanova-Cisterna (nona giornata)

7. Trento-Vibo Valentia (nona giornata)

Foto LM/LPS/Roberto Bartomeoli