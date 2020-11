Volley, SuperLega: Monza firma l’impresa, Perugia travolta 3-0 al rientro. Rivincita di Filippo Lanza, primo ko umbro

Monza si è resa protagonista di una grandissima impresa e ha sconfitto Perugia con un roboante 3-0 (25-20; 25-21; 25-22) nel match valido per l’undicesima giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I brianzoli si sono letteralmente scatenati tra le mura amiche e hanno travolto a sorpresa i Block Devils, i quali sono così incappati nella prima sconfitta stagionale, dopo aver alzato al cielo la Supercoppa Italiana e aver infilato sette vittorie consecutive in campionato (lasciando sul piatto appena due set).

Gli umbri tornavano a giocare un incontro ufficiale dopo un mese di assenza dai campi per una serie di positività al Covid-19 e i ragazzi di coach Vital Heynen si sono dovuti arrendere al cospetto di una Monza già capace di prendersi scalpi importanti (un mese fa aveva avuto la meglio su Trento al tie-break). Perugia resta così al secondo posto in classifica con 21 punti, attardata di due lunghezze dalla capolista Civitanova (gli umbri hanno disputato un incontro in meno rispetto alla Lube). Monza rafforza invece il suo settimo posto, con 13 punti raccolti in dieci incontri.

Prova di carattere da parte di tutto il sestetto di casa: 15 punti per il centrale Gianluca Galassi (3 muri), 14 sigilli per l’opposto Adis Lagumdzija (3 muri, 2 aces), 12 marcature per lo schiacciatore Donovan Dzavoronok (2 aces) affiancato di banda da Filippo Lanza (10 punti): il grande ex dell’incontro si è preso una bellissima rivinciata dopo essere stato messo inspiegabilmente fuori dal progetto della Sir Safety, l’attaccante ha tra l’altro segnato il punto della vittoria. A Perugia non sono bastati il fuoriclasse Wilfredo Leon (14) e il martello Oleg Plotnytskyi (10) in una serata tecnicamente molto complicata, ma caratterizzata anche dal ritorno in campo dell’opposto Aleksandar Atanasijevic dopo l’operazione (4 punti).

Foto LM-LPS/Luigi Mariani