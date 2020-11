Volley, i migliori italiani della 11. giornata di Superlega. Filippo Lanza, che rivincita! Mattia Bottolo, che crescita!

MICHELE BARANOWICZ A volte ritornano e fanno anche la differenza. L’ex alzatore azzurro, esattamente come il suo ex compagno di squadra Travica, sta vivendo una seconda giovinezza e sta prendendo per mano Piacenza riportandola nelle posizioni di eccellenza della classifica. A Milano fa faville giostrando al meglio i suoi attaccanti e innescando Grozer quando è necessario.

ALBERTO POLO: Con Baranowicz l’intesa pare ottima per il centrale ex Padova che contribuisce a demolire la resistenza dei meneghini con 8 punti totali, il 75% in attacco e due muri pesanti.

MATTIA BOTTOLO: Un’altra bella prestazione dello schiacciatore veneto che contribuisce attivamente alla vittoria pesante sul campo di Verona con 18 punti all’attivo, il 47% in attacco, il 45% in ricezione, due muri e altrettanti ace.

MARCO VITELLI: Non una prova indimenticabile in attacco per il centrale di Padova che chiude con il 45% ma a muro arrivano ben quattro muri che tolgono fiducia ai rivali e non sono da scordare anche i due ace.

FILIPPO LANZA: Si prende la rivincita contro chi lo ha scaricato, forse un po’ troppo frettolosamente in estate. Trascina il suo Monza al successo contro Perugia con 10 punti, il 44% in attacco e il 50% in ricezione. Da segnalare anche un ace e un muro: vendetta completata.

GIANLUCA GALASSI: Che partita per il centrale monzese! Un totale di 15 punti contro la prima forza del campionato: l’85% in attacco, un ace e tre muri: la partita da incorniciare.

ROBERTO RUSSO: Uno dei pochi a non farsi travolgere dalla fiumana. Chiude con 7 punti complessivi all’attivo di cui 2 a muro con un 71% di positività in attacco. Partita da dimenticare ma non a livello personale.

Foto LM-LPS/Luigi Mariani