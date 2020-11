Volley femminile, Serie A1 2020-2021: Monza soffre e rimonta sul campo di Casalmaggiore

Battaglia doveva essere e battaglia è stata nel derby di Cremona, dove la Saugella Monza vince un altro tie break rimontando la VBC E’PIU’ Casalmaggiore dopo essere stata sull’orlo del precipizio. Le battute di Squarcini (decisive nei convulsi finali di primo e quarto set) e gli attacchi di Van Hecke, Begic e Meijners alla fine riescono a far pendere l’ago della bilancia a favore di una Saugella che ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per avere la meglio contro Casalmaggiore, a cui non sono bastate Partenio in serata di grazia e la solita Montibeller, sempre difficile da fermare.

Si parte sul filo dell’equilibrio con le due squadre sempre molto vicine nel primo set ed inevitabile soluzione in volata che premia le monzesi trascinate da Van Hecke: la Saugella riesce ad avere la meglio 25-23 grazie all’ace di Squarcini e si illude di poter fare un sol boccone delle padrone di casa.

Loading...

Loading...

Nel secondo parziale si prosegue sui binari dell’equilibrio. Monza si aggrappa al muro ma Casalmaggiore cresce in tutti i fondamentali e mette in difficoltà le ospiti nel finale anche grazie alla buona prova di Partenio, che prende per mano le padrone di casa, le quali si impongono 25-20.

Una mazzata per la Saugella, che perde lucidità e brillantezza. Le padrone di casa, invece, crescono ulteriormente e giocano un terzo set al limite della perfezione, aiutate anche dai troppi errori della squadra monzese. Casalmaggiore scatta avanti 8-3 e non si fa più avvicinare fino al 25-16 che regala il 2-1 alla VBC E’PIU’.

Quarto parziale ad elastico con Casalmaggiore che parte bene, ma la Saugella stavolta non molla la presa e resta in scia. Le padrone di casa scattano nuovamente avanti, sfruttando anche gli errori della Saugella (17-14), ma la squadra di Gaspari torna di nuovo in parità a quota 19 ed opera anche il sorpasso: 22-23, fin quando Squarcini si presenta in zona di battuta e piazza il secondo ace che vale un set (24-26) per il 2-2.

Nel tie break, sulle ali dell’entusiasmo per la vittoria nel parziale precedente, parte forte la Saugella (4-1), ma Montibeller riporta sotto Casalmaggiore fino al pareggio a quota 8. Si prosegue in una girandola di emozioni verso il finale: Begic, con un altro ace, regala il match point alle monzesi ed è Orthmann a mettere a terra la parallela del successo della Saugella (15-13).

Top scorer del match Partenio con ben 23 punti all’attivo, contro i 21 della compagna di squadra Montibeller. Più distribuiti i punti in casa Saugella con Van Hecke a quota 20 e Meijners e Begic che hanno messo a segno 16 punti a testa.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI VOLLEY

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Simone Contesini