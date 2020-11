VIDEO Real Madrid-Inter 3-2, Highlights, gol e sintesi: Lautaro Martinez e Perisic pareggiano, Rodrygo gela i nerazzurri

L’Inter ha perso per 3-2 contro il Real Madrid al Santiago Bernabeu in un match valido per la fase a gironi della Champions League 2020-2021 di calcio. Ora i nerazzurri sono ultimi nel gruppo B con 2 punti, alle spalle della capolista Borussia Moenchengladbach (5 punti dopo il 6-0 rifilato allo Shakhtar Donetsk), di Shakhtar Donetsk e Real Madrid (4 punti a testa). Gli spagnoli passano in vantaggio al 25′ con Karim Benzema: Hakimi si rende protagonista di un bruttissimo errore a centrocampo, fa un retropassaggio senza guardare verso Handanovic e il francese ne approfitta, saltando il portiere e insaccando a porta vuota.

I padroni di casa continuano a spingere e al 33” raddoppiano con Sergio Ramos, il quale stacca più in alto di tutti sugli sviluppi di un calcio piazzato e trova il centesimo gol con i blancos. Un minuto più tardi è Lautaro Martinez ad accorciare le distanze con un bel destro potente a centro area dopo l’assist perfetto di Barella. Nella ripresa l’Inter ci crede e al 69′ trova il pareggio: assist perfetto di Barella per Lautaro Martinez, il quale colpisce di testa e allunga per il croato, bravo a segnare di destro solo davanti a Courtois. All’ottantesimo minuto è Rodrygo con un gran destro a siglare il definitivo 3-2. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di Real Madrid-Inter 3-2.

Loading...

Loading...

VIDEO HIGHLIGHTS ATALANTA-LIVERPOOL 0-5

PAGELLE REAL MADRID-INTER 3-2

PAGELLE ATALANTA-LIVERPOOL 0-5

VIDEO HIGHLIGHTS REAL MADRID-INTER 3-2:

GOL BENZEMA (1-0):

GOL SERGIO RAMOS (2-0):

⚽️ SERGIO RAMOS Real 2×0 Inter@HTE__Sports pic.twitter.com/GCY1wvaUXD — Só vídeos de gols (@Svdeosdegols1) November 3, 2020

GOL LAUTARO MARTINEZ (2-1):

⚽️ LAUTARO MARTINEZ Real 2×1 Inter@HTE__Sports pic.twitter.com/caM7eLnY5K — Só vídeos de gols (@Svdeosdegols1) November 3, 2020

GOL PERISIC (2-2):

GOL RODRYGO (3-2):

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIO

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse