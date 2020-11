VIDEO Atalanta-Liverpool 0-5, Highlights, gol e sintesi: tracollo della Dea in Champions League, tripletta di Jota

L’Atalanta ha perso contro il Liverpool per 5-0 in un match valido per la Champions League 2020-2021 di calcio. Gli uomini di Gasperini ora condividono il secondo posto in classifica con l’Ajax, vincitore per 2-1 sul campo del Midtjylland. Gli inglesi hanno dominato in lungo e in largo trascinati dallo scatenato Jota, autore di una meravigliosa tripletta: l’attaccante ha segnato al 16′ su invito di Alexander-Arnold, poi ha raddoppiato al 33′ e ha chiuso i conti al 54′, preceduto dai sigillo dei compagni di reparto Salah (47′) e Mané (49′). Di seguito il VIDEO con gli highlights, i gol e la sintesi di Atalanta-Liverpool 0-5.

VIDEO HIGHLIGHTS REAL MADRID-INTER 3-2

PAGELLE REAL MADRID-INTER 3-2

PAGELLE ATALANTA-LIVERPOOL 0-5

VIDEO HIGHLIGHTS ATALANTA-LIVERPOOL:

SECONDO GOL JOTA (0-2):

Madonna Jota che goal meraviglioso pic.twitter.com/mM2eqafnOU — P€P (@pepito2402) November 3, 2020

GOL SALAH (0-3):

GOL MANE’ (0-4):