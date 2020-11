Pagelle Real Madrid-Inter 2-1 LIVE: voti Champions League 2020-2021, Lautaro la riapre!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI REAL MADRID-INTER (ORE 21.00)

Loading...

Loading...

Buonasera e benvenuti alle PAGELLE LIVE di Real Madrid-Inter, match di capitale importanza per entrambe le squadre e valevole per il Gruppo B della Champions League 2020-2021. Il primo tempo si conclude sul punteggio di 2-1 per i padroni di casa grazie alle reti di Benzema e Sergio Ramos, mentre Lautaro Martinez riapre i giochi e scuote una formazione nerazzurra che appariva in difficoltà. Andiamo, quindi, a conoscere quali giocatori si stanno comportando meglio, o peggio, in questo scontro di altissimo livello.

LE PAGELLE LIVE DI REAL MADRID – INTER

REAL MADRID (4-3-3): Courtois 6; Lucas Vazquez 5.5, Varane 6, Sergio Ramos 7, Mendy 5; Valverde 6, Casemiro 6, Kroos 6; Asensio 6, Benzema 7, Hazard 5.5. All. Zidane 6.

INTER (3-4-1-2)

Handanovic 6.5 – Il capitano si supera dopo 4′ per deviare un tiro di Asensio da distanza ravvicinata. Sul gol di Benzema prova l’uscita disperata, ma il francese lo supera. Sul colpo di testa di Sergio Ramos non può davvero nulla.

D’Ambrosio 5.5 – Gioca nei tre di difesa, ed è nelle sue corde, ma deve anche saper unire spinta e copertura come suo solito. Fino ad ora obiettivo non centrato

de Vrij 6 – Il pacchetto arretrato poggia tutto, o quasi, sulle sue spalle. Non esente da colpe sul corner del raddoppio, per il resto tiene bene

Bastoni 6 – Il giovane classe 1999 parte bene, ma partecipa alle difficoltà della retroguardia nei due gol

Hakimi 5 – L’ex con il dente avvelenato compie una frittata in occasione del vantaggio del Real. Sbaglia completamente il passaggio arretrato e lancia in porta Benzema! Da quel momento appare in difficoltà.

Vidal 5.5 – Perde troppi palloni sulla propria tre quarti ma sfiora il gol con un destro meraviglioso dai 20 metri. La palla lo beffa per pochi centimetri! Si becca un giallo evitabile a fine primo tempo per un fallo duro, quanto inutile, a metà campo. In avvio di ripresa si frappone tra Lautaro e la chance del 2-2

Brozovic 6 – Come sempre in cabina di regia per dettare i tempi dei suoi compagni. Il croato sta gestendo bene il pallone e non commette errori particolari, si becca un giallo ad inizio ripresa che potrebbe condizionarlo

Young 5.5 – Per il momento non è ancora stata in grado di rendersi utile in avanti, nonostante dalla sua parte ci sia Mendy

Barella 6.5 – Si alterna con Vidal nel ruolo di trequartista ma non inizia come suo solito. Ha il merito di fornire il pallone dell’1-2 a Lautaro, da quel momento cresce anche a livello di personalità.

Perisic 6 – Gioca vicino a Lautaro Martinez ma svaria molto non dando punti di riferimento. Al 10′ spreca una buona chance crossando, invece che calciare in porta con Courtois a terra.

Lautaro Martinez 6.5 – L’argentino è reduce da un momento davvero opaco e vuole scuotersi. Dopo una prima occasione al 35′ scaglia in porta il gol dell’1-2 e rimette in corsa i suoi

All: Conte 5.5 – Senza Lukaku la formazione è quasi inevitabile. Lascia in panchina Kolarov e Eriksen, e ci sta. La sua squadra commette due errori e viene punita.





Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse