VIDEO MotoGP, GP Portogallo 2020: gli highlights delle qualifiche. Oliveira in pole, Morbidelli 2°. Indietro Dovizioso e Valentino Rossi

Miguel Oliveira si toglie una grandissima soddisfazione e conquista la pole position nel suo Gran Premio di casa, ultimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Il portoghese della KTM Tech 3, alla prima partenza al palo della carriera in MotoGP, ha fermato il cronometro in 1’38″892 stampando il miglior tempo assoluto del weekend proprio nel momento decisivo delle qualifiche di Portimao. Secondo posto davvero notevole e significativo per Franco Morbidelli, costretto a passare dal Q1 (taglio superato per un decimo) e sprovvisto quindi di una gomma soft nuova in più per il Q2, in cui ha comunque brillato inserendosi ad appena 44 millesimi dalla pole.

Brutta sessione per Andrea Dovizioso, ultimo nel Q2 e quindi 12° in griglia, mentre sono stati eliminati in Q1 gli altri italiani Francesco Bagnaia (15°), Valentino Rossi (17°), Danilo Petrucci (18°) e Lorenzo Savadori (19°). Grandissima difficoltà infine per il neocampione del mondo MotoGP Joan Mir, 20° a causa di una sessione molto fallosa che lo costringerà domani a rimontare dal fondo. Di seguito gli highlights:

Foto: Valerio Origo