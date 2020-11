Tony Arbolino completa al quinto posto il Gran Premio del Portogallo 2020, ultimo atto del Motomondiale 2020. Il lombardo di casa Snipers ha dato spettacolo ed ha cercato in tutti i modi di conquistare il Mondiale Moto3.

Tony, scattato dalla ventisettesima casella della griglia di partenza, è stato autore di una gara perfetta che gli ha permesso di chiudere la stagione a quattro punti dal catalano Albert Arenas (Aspar), vincitore del campionato. L’italiano, poco dopo la conclusione della corsa, ha commentato ai microfoni di Sky Sport MotoGP la propria gara in cui ha dato tutto dal primo all’ultimo passaggio.

Loading...

Loading...

VIDEO MOTO3: TONY ARBOLINO: “HO DATO TUTTO FINO ALLA FINE”





LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse