VIDEO Moto3, GP Europa 2020: caduta di Vietti. Coinvolto anche Lopez, che tampona Arenas

Raul Fernandez ce l’ha fatta! Il portacolori del team Red Bull KTM Ajo, dopo aver messo a segno tante pole position, finalmente centra la prima vittoria in carriera. Il ventenne nativo di Madrid, infatti, si è aggiudicato un Gran Premio d’Europa, tredicesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale Moto3 2020, nel quale è letteralmente successo di tutto, e che va a segnare una pagina davvero importante dell’intera stagione. Il primo ad uscire di scena è il nostro Celestino Vietti (Sky Racing team VR46) quindi tocca al britannico John McPhee (Honda Petronas) e allo spagnolo Jaume Masià (Honda Leopard) mentre il suo connazionale Albert Arenas (KTM Aspar) se possibile, fa addirittura peggio. Il leader della classifica generale, suo malgrado, subisce un danneggiamento alla moto da parte di Alonso Lopez (Husqvarna Max Racing) dopo che era finito al tappeto con Celestino Vietti. Lo spagnolo, dopo diversi giri trascorsi ai box da ritirato, torna in pista e, invece che procedere come un semplice doppiato, si rimette in gara con i primi non rendendo la vita facile ai rivali. La direzione gara, ovviamente, gli sventola la bandiera nera. Una vera onta per lo spagnolo che poteva risparmiarsi questa figuraccia. Di seguito il video della caduta:

VIDEO CADUTA DI VIETTI. COINVOLTO ANCHE LOPEZ, CHE TAMPONA ARENAS





Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo