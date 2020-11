VIDEO Milan-Verona 2-2, Highlights, gol e sintesi: Ibrahimovic agguanta il pareggio allo scadere

A San Siro il Milan, capolista della Serie A, ha pareggiato col Verona per 2-2 nel match valido per la sesta giornata del campionato italiano di calcio. I rossoneri hanno scongiurato la prima sconfitta proprio nelle battute finali e conservano il primo posto in classifica con 2 punti di vantaggio sul Sassuolo e 3 sul Napoli e sulla Roma, mentre il Verona è a -5. A decidere la contesa sono stati i gol di Barak al 6′ (deviazione vincente dopo la traversa colpita da Ceccherini) e l’autogol di Calabria al 19′ (deviazione sul tiro dalla distanza di Zaccagni). L’autorete di Magnani ha riaperto la contesa, ma Zlatan Ibrahimovic ha sbagliato il calcio di rigore per il possibile pareggio, poi agguantato dallo svedese con un colpo di testa al 93′. Di seguito il VIDEO con i gol, gli highlights e la sintesi di Milan-Verona 2-2.

VIDEO HIGHLIGHTS MILAN-VERONA 2-2:

GOL BARAK (0-1):

AUTOGOL CALABRIA (0-2):

Mais um do @HellasVeronaFC contra o @acmilan ! Na cobrança de falta a defesa “rossonera” afasta a bola, mas no rebote o meia Zaccagni pega de primeira e amplia o placar!#ItalianoNoBandsports #CampeonatoItaliano #Milan #Verona pic.twitter.com/ZqjzkRBHI3 — BandSports (@bandsports) November 8, 2020

AUTOGOL MAGNANI (1-2):

O @acmilan diminui o placar no San Siro! após o cruzamento na grande área, o meia Kessié se infiltra entre os marcadores e faz o primeiro da equipe rossonera!#ItalianoNoBandsports #CampeonatoItaliano #Milan #Verona pic.twitter.com/OyQbFIYSGr — BandSports (@bandsports) November 8, 2020

GOL IBRAHIMOVIC (2-2):

Zlatan Ibrahimovic 🔥 ❌Fallo un Penal

Cabezazo al Palo

Anulan 1 gol por su mano

Le tapan una que iba al Ángulo Se intenta y se Intenta y se sigue intentando!🔥 Damelo a Zlatan! Hoy y siempre❤❤ Aca su Gol⬇️ pic.twitter.com/WZgURwPQm4 — out of context ac milan 🇮🇹 (@totoschillaci_) November 8, 2020





Foto: Lapresse