Calcio, Serie A: Leao raggio di sole sotto il diluvio. Il Milan supera 1-0 il Verona

Il Milan di Stefano Pioli nella giornata di oggi, sabato 23 settembre, è sceso in campo per affrontare il Verona di Marco Baroni. Il match, valido per il 5° turno di questa Serie A, si doveva inizialmente disputare alle 15.00, ma il fischio di inizio è arrivato con 25 minuti di ritardo. Il motivo? Un diluvio si è abbattuto sulla città e lo stadio di San Siro stesso, rendendo impraticabile il campo per diverso tempo.

Poi è arrivata la decisione definitiva di scendere sul terreno di gioco e l’incontro è terminato con il risultato di 1-0 a favore di Leao e compagni. Lo stesso portoghese è risultato decisivo con la sua rete siglata all’ottavo minuto del primo tempo. Ma ecco di seguito il racconto del match.

CALCIO, SERIE A: IL RACCONTO DI MILAN-VERONA

IL PRIMO TEMPO

A partire forte è proprio il Milan di Stefano Pioli che, dopo appena 8′ minuti di gioco, riesce a portarsi avanti. Buona la pressione dei Diavoli; Pulisic scippa la sfera, Giroud di prima serve Leao che si invola verso la porta. Il portoghese è più veloce dei difensori scaligeri e sguscia via: si presenta davanti a Montipò e non sbaglia. 1-0 per i padroni di casa. Il Verona prova a reagire con Folorunsho: colpo di testa neutralizzato però, da un attentissimo Sportiello che salva il risultato. Al 31esimo tentativo con il destro di Reijnders che però viene deviato in angolo.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa Bonazzoli prende il posto di Faraoni e si fa notare, prima con un cartellino giallo, poi con una conclusione al volo dal limite però bloccata da Sportiello; anche Ngonge qualche minuto più tardi prova a impensierire il Milan ma senza successo. Al 72esimo si rivedono in avanti i rossoneri con Pulisic che si rende estremamente pericoloso dopo aver saltato Dawidowicz: attento Montipò.

Foto: LaPresse