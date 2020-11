VIDEO Liverpool-Atalanta 0-2, Highlights, gol e sintesi: Ilicic e Gosens firmano l’impresa! La Dea espugna Anfield in Champions League

L’Atalanta ha sconfitto il Liverpool per 2-0 nel match valido per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2020-2021 di calcio. La Dea ha firmato una clamorosa impresa e ha espugnato Anfield, compiendo un passo importantissimo verso la qualificazione agli ottavi di finale. Il primo tempo non offre grandissime emozioni, è nella ripresa che l’Atalanta si scatena con un micidiale uno-due: al 60′ Josip Ilic porta in vantaggio gli ospiti insaccando su cross del Papu Gomez, tre minuti più tardi è Robin Gosens a raddoppiare con una stoccata su prolungamento di testa da parte di Hans Hateboer. Di seguito il VIDEO con gli highlights, i gol e la sintesi di Liverpool-Atalanta 0-2, match valido per la Champions League.

VIDEO HIGHLIGHTS LIVERPOOL-ATALANTA 0-2:

GOL ILICIC (0-1):

Este gol significa mucho. Después de 260 días Ilicic vuelve a marcar con la Atalanta. Luego de aquel largo parón y su lucha con la depresión. Eres gigante Josip pic.twitter.com/hq5uXe2xpJ — ⁷²⚡ (@Eliam_91) November 25, 2020

Foto: Lapresse