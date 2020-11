VIDEO, ATP Finals 2020: i migliori colpi delle sfide tra Djokovic-Zverev e Medvedev-Schwartzman

Nella giornata di ieri si sono disputate le ultime partite del round robin della ATP Finals 2020 che hanno coinvolto il gruppo Tokyo 1970. Ad aprire il programma la vittoria di Novak Djokovic che in due set ha battuto Alexander Zverev staccando il pass per la semifinale. In serata il doppio 6-3 con il quale Daniil Medvedev ha vinto la terza partita consecutiva all’O2 Arena questa volta contro l’argentino Diego Schwartzman, eliminato senza la gioia di un successo.

Non è mancato lo spettacolo con giocate incredibili e funamboliche da parte dei quattro protagonisti della giornata di venerdì. Di seguito vi proponiamo i migliori colpi della giornata di ieri.

VIDEO ATP FINALS: I MIGLIORI COLPI DEL VENERDì





Foto: Lapresse