Venezia-Virtus Bologna oggi: orario, tv, programma, streaming Serie A basket

Oggi, domenica 1 novembre, al Palasport “Giuseppe Taliercio” andrà in scena il match tra Umana Reyer Venezia e Virtus Segafredo Bologna, valido per la sesta giornata della Serie A 2020-2021 di basket. Andiamo a scoprire orari e programma della sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e streaming.

Supersfida in quel di Mestre, dove si affrontano due delle contendenti al titolo (sebbene l’Olimpia Milano sia parsa di un’altra categoria in quest’avvio di stagione). Gli orogranata occupano attualmente il secondo posto in classifica con il record di 4-1: l’unico scivolone è stato quello contro Pesaro, mentre nello scorso turno i ragazzi allenati da Walter De Raffaele si sono aggiudicati il big match contro la Dinamo Sassari. Le V Nere, invece, al momento sono in fase di inseguimento: 3-2 il bilancio degli emiliani, macchiato dalle due sorprendenti sconfitte consecutive contro Cremona e Reggio Emilia.

La palla a due tra Venezia e Virtus Bologna è fissata alle ore 17.00. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 2, e sarà visibile anche in streaming su Eurosport Player e su Sky Go. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. OA Sport, invece, ve ne offrirà la Diretta Live testuale, garantendovi aggiornamenti puntuali minuto per minuto.

VENEZIA-VIRTUS BOLOGNA OGGI: ORARIO, TV E STREAMING

Domenica 1 novembre

Ore 17.00: Umana Reyer Venezia – Virtus Segafredo Bologna

Diretta tv – Eurosport 2

Diretta streaming – Eurosport Player

Diretta Live testuale – OA Sport

