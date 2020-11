Vela, Europei RS:X 2020: sfida Maggetti-Speciale in ottica olimpica, Camboni a caccia di una medaglia

Dopo nove mesi di pausa, anche il windsurf olimpico torna protagonista a Vilamoura da martedì 24 a sabato 28 novembre per i Campionati Europei RS:X 2020. Si tratta dell’ultima competizione internazionale di rilievo dell’anno per quanto riguarda la vela olimpica, in cui oltre alle medaglie continentali verranno messi in palio anche due pass a cinque cerchi per Tokyo 2021. L’Italia, già qualificata per i Giochi nell’RS:X maschile e femminile, si presenta in Portogallo con una selezione formata da cinque atleti: Marta Maggetti, Giorgia Speciale, Daniele Benedetti, Mattia Camboni e Carlo Ciabatti.

Tra le donne si profila un Europeo estremamente interessante, con una flotta non così numerosa (32 atlete iscritte alla gara senior, 9 alla competizione Youth) ma di altissimo livello alla luce della presenza in gara di Lilian De Geus (oro mondiale 2018 e 2020) e Charline Picon (campionessa olimpica in carica), oltre alle ragazze più forti di Paesi molto competitivi come Israele, Gran Bretagna e Polonia. Le azzurre Maggetti e Speciale, entrambe alla ricerca della prima medaglia in un grande evento senior, vanno a caccia del podio per continuare ad avvicinare il vertice globale della disciplina e per fare un passo avanti nelle gerarchie della squadra italiana verso Tokyo (una sola delle due verrà selezionata per i Giochi). Saranno Bielorussia, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Grecia, Portogallo a contendersi l’ultima carta olimpica a disposizione per il Vecchio Continente.

Loading...

Loading...

Livello molto elevato anche in campo maschile (flotta formata da 44 senior e 9 youth), ma l’assenza dell’Olanda priverà il Campionato di un vero favorito per la medaglia d’oro continentale. Mattia Camboni sarà la punta di diamante azzurra nella lotta per il podio, ma Daniele Benedetti e Carlo Ciabatti proveranno ad inserirsi a loro volta nella battaglia per le medaglie in modo da rientrare prepotentemente in corsa per la convocazione olimpica. Gli avversari più temibili sulla carta dovrebbero essere Francia (con Thomas Goyard), Israele (Shahar Zubari e Tom Reuveny su tutti), Gran Bretagna (Tom Squires), Polonia (Piotr Myszka e Radoslaw Furmanski) e Grecia (Byron Kokkalanis). Infine, la sfida per l’ultimo pass olimpico europeo nell’RS:X maschile vedrà impegnate Croazia, Finlandia, Ungheria, Malta, Russia, Svezia e Turchia.

