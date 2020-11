Vela, Europei RS:X 2020: gli azzurri ancora in corsa per le medaglie. Camboni scende al 9° posto. Speciale e Maggetti si confermano nella top-10

Si è appena conclusa la terza giornata dei Campionati Europei RS:X 2020 di scena a Vilamoura (Portogallo). Gli azzurri sono ancora un corsa per le medaglie sia in campo maschile che in quello femminile. Mattia Camboni al termine delle tre regate odierne scende in al 9° posto in classifica generale con 69 punti. Nella prima prova ha raccolto un decimo posto, nella seconda solo un deludente 23mo mentre nella terza si è dovuto accontentare della 16ma piazza. Risale alla grande Daniele Benedetti che si posiziona 10° con 69 punti (4-7-11), un buonissimo risultato per l’azzurro entrato meritatamente nella top-10.

Più indietro l’altro italiano in gara Carlo Ciabatti 19° con 153 punti (37-36-37) che non ha trovato il feeling giusto con le condizioni di gara. In testa alla classifica generale parziale l’israeliano Yoav Cohen con 35 punti (13-6-7) seguito dal greco Byron Kokkalanis con 43 punti (5-3-3) e dall’israeliano Shahar Zubari con 47 punti (3-4-5).

In campo femminile consolidano la posizione nella top-10 Giorgia Speciale e Marta Maggetti. La 20enne azzurra attualmente occupa il 7° con 52 punti (4-8-11) ed è di gran lunga la migliore nella categoria U21. La 24enne sarda è proprio alle spalle della compagna di squadra con 57 punti grazie al 9° posto nella prima regata, il 7° nella seconda e il 3° nell’ultima prova odierna. In testa alla classifica al femminile la francese Charline Picon con 24 punti (1-4-9), con 5 punti di vantaggio sulla britannica Emma Wilson (3-1-7) e 8 sull’israeliana Katy Spychakov (5-7-1). Domani le ultime tre regate mentre da sabato 28 novembre inizierà l’attesissima la Medal Race tra i primi dieci delle graduatorie.

Foto: FIV