Tyson-Jones oggi: orario d’inizio, tv, programma, streaming

Oggi, nella notte tra sabato 28 novembre e domenica 29 novembre, andrà in scena uno degli incontri di boxe più attesi degli ultimi anni. Mike Tyson tornerà sul ring a 54 anni suonati, a 15 anni di distanza dalla sua ultima apparizione agonistica. Una delle più grandi icone della storia moderna della nobile arte si rimetterà i guantoni e si appresta a regalare un immenso spettacolo a tutti gli appassionati di questo sport, pronti a gustarsi il nuovo capitolo della saga di uno dei fuoriclasse più discussi e chiacchierati di tutti i tempi. Il ribattezzato Iron Mike affronterà Roy Jones Jr. allo Staples Center di Los Angeles, in una contesa che non mette in palio titoli iridati ma che si preannuncia estremamente spettacolare.

Si tratta di un’esibizione, sulla lunghezza degli 8 round da 2 minuti ciascuno. Sono vietati colpi duri e l’arbitro è chiamato a sospendere il confronto in caso di sangue copioso o di evidenti difficoltà fisiche da parte dei due pugili. Stiamo infatti parlando di due vecchie glorie, anche se entrambi sono ex Campioni del Mondo dei pesi massimi: Mike Tyson ha 54 anni, Roy Jones Jr. ne ha 51 e dunque bisognerà stare particolarmente attenti dal punto di vista fisica. I duellanti, però, si sono allenati duramente negli ultimi mesi e si presentano all’appuntamento in grandissima forma fisica, pronti a scaldare il cuore di tutti gli appassionati.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Mike Tyson vs Roy Jones Jr., match di boxe in programma nella notte italiana tra sabato 28 e domenica 29 novembre. L’incontro sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma Triller e su Sky Prima Fila, esclusivamente in pay per view. OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta (gratuita) per non perdervi davvero nulla.

MIKE TYSON vs ROY JONES JR: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

Riportiamo programma e orario italiano, a Los Angeles sono indietro nove ore rispetto a noi.

DOMENICA 29 NOVEMBRE:

Attorno alle ore 05.00-06.00 Mike Tyson vs Roy Jones Jr.

La riunione inizierà alle ore 03.00 e prevede alcuni incontri di contorno prima del main event.

COME VEDERE MIKE TYSON vs ROY JONES JR IN DIRETTA TV E STREAMING?

L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Sky Prima Fila. Si tratterà di una pay per view al costo di 9,99 euro. Accesso alla diretta dell’evento (ore 03.00 nella notte tra sabato 28 e domenica 29 novembre) oltre all’accesso alle repliche sul canale Sky Sport 262 dal 29 novembre al 2 dicembre (alle ore 12.00, 15.00, 18.00, 21.00). Disponibile anche l’acquisto su Sky On demand (sempre al costo di 9.99 €).

L’incontro verrà trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma Triller. Si tratterà di una pay per view: per vedere l’incontro bisognerà pagare 23,99 dollari (circa 20,15 euro). Questo il sito di riferimento: https://tysonontriller.com/.

OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta (gratuita) per non perdervi davvero nulla.

