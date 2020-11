Tyson-Jones in tv, come acquistare il match su Sky Primafila. Orario e guida completa

Questa notte Mike Tyson e Roy Jones Jr. saliranno sul ring per otto riprese da due minuti che riporteranno, per un po’, gli appassionati di boxe a un sapore antico. Lo Staples Center di Los Angeles, teatro di tante battaglie, sarà al centro dell’attenzione anche questa volta, anche se con le porte chiuse per via dell’emergenza sanitaria.

Sarà possibile vedere il combattimento su Sky Primafila (oltre che su Sky On Demand) al costo di 9.99 €, con cui si potranno vedere anche tutte le repliche successive. Si può comprare l’evento in vari modi: via telefono chiamando il 199100200 e seguendo le istruzioni del risponditore automatico; inviando un SMS al 3403411111 con il testo “PPV (spazio) numero smart card zeri compresi (spazio) codice evento”; via telecomando, scegliendo l’evento e premendo OK, quindi seguendo le istruzioni a video; con Sky Primafila Ricaricabile, apposito servizio prepagato.

Entrando nel menu Sky Primafila, in particolare, è possibile selezionare la sfida Tyson-Jones e, seguendo i tre passaggi a video, procedere all’acquisto.

Mike Tyson e Roy Jones Jr. saliranno sul ring dello Staples Center di Los Angeles questa notte (o meglio, all’alba italiana). L’incontro sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma Triller e su Sky Primafila, esclusivamente in pay per view. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta per non perdersi davvero nulla.

MIKE TYSON-ROY JONES JR: PROGRAMMA

DOMENICA 29 NOVEMBRE

Ore 05:00 circa Mike Tyson-Roy Jones Jr.

MIKE TYSON-ROY JONES JR: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sky Primafila (al costo di 9.99 € per la visione in diretta e per le repliche su Sky Sport 262 previste tra il 29 novembre e il 2 dicembre alle ore 12:00, 16:00 e 21:00); si può comprare anche su Sky On Demand

DIRETTA STREAMING – Piattaforma Triller (al costo di 23.99 $: il sito di riferimento è https://tysonontriller.com/)

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

federico.rossini@oasport.it

Foto: Shutterstock