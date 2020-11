Da quanto tempo non combatteva Roy Jones? Ultimo incontro nel 2018 con Scott Sigmon

Roy Jones Jr. torna sul ring, anche se non in maniera ufficiale (quella con Mike Tyson è infatti un’esibizione) tra meno di ventiquattr’ore. Forse per un caso o forse no, è difficile dire di no al richiamo dei guantoni, anche a poco meno di tre anni dall’ultima volta che sono stati indossati in via ufficiale.

Quell’ultima volta, per il pugile della Florida, è stata annunciata proprio negli ultimissimi giorni del 2017, contro il connazionale Scott Sigmon. Nelle intenzioni di Jones, doveva davvero essere l’ultimo combattimento, valido peraltro per il titolo WBU dei massimi leggeri. Se l’inizio della carriera era stato al Civic Center di Pensacola, la fine era chiaramente progettata al Bay Center. 8 febbraio 2018 il giorno chiave.

A 49 anni, contro un avversario da 30-11-1, Jones ha combattuto sulle 10 riprese, dominando le prime 5 riprese e gestendo bene le successive, riuscendo così a portare a casa la posta per decisione unanime dei giudici. Un successo, il suo, per niente scontato, se non altro per i quasi vent’anni di differenza tra i due pugili. La qualità, però, era ben diversa: uno era stato Campione del Mondo in quattro categorie, l’altro più in là di qualche titolo negli USA non è mai andato. Per di più, Jones aveva combattuto con un problema serio a un bicipite, elemento capace di rendere ancora più importante l’accaduto.

L’uomo della Florida avrebbe voluto anche combattere con Anderson Silva, allora quarantaduenne e campione UFC nei pesi medi. Della sfida non se n’è mai fatto niente: si sa solo che sarebbe stata sul ring della boxe. E per un po’ si è pensato che Roy Jones, con i guantoni, avesse chiuso. Prima di Mike Tyson.

