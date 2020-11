Triathlon, World Cup Valencia 2020: si chiude la stagione, gli italiani vogliono chiudere in bellezza

La stagione del triathlon, resa quanto mai complicata per colpa della pandemia, sta comunque volgendo alla propria conclusione. Domani, infatti, è in programma la tappa di Valencia (Spagna) della World Cup di triathlon 2020, con i nostri atleti élite motivati a dare continuità alle buone prestazioni delle ultime apparizioni. Un appuntamento di grande importanza, che va a sottolineare un aspetto rilevante per questa stagione.

Dopo il lock-down e lo stop di tutti gli sport, non è stato semplice riprendere l’attività agonistica internazionale. Nonostante il grande impegno di atleti e staff per il mantenimento dei volumi di allenamento, non sono mancati alcuni passi falsi iniziali. Tuttavia, gara dopo gara, i nostri atleti hanno dimostrato una condizione in crescita che ha valorizzato il lavoro svolto e che ora consente di avere buone aspettative alla vigilia di quest’ultima Coppa del Mondo.

Come noto, il ranking di qualificazione olimpica è stato congelato pertanto la World Cup di Valencia non influirà sui punteggi, pur rappresentando, così come le altre gare disputate in questo 2020, una tappa importante nel processo che porterà i nostri atleti ad esprimere al meglio il loro potenziale ai Giochi di Tokyo. Dunque, non si guarda unicamente al percorso di qualificazione olimpica, ma soprattutto al complesso processo di miglioramento che atleti e staff stanno portando avanti con dedizione.

WORLD CUP VALENCIA (ESP), SABATO 7 NOVEMBRE

Atleti: Beatrice Mallozzi (G.S. Fiamme Azzurre), Verena Steinhauser (G.S. Fiamme Oro), Alessandro Fabian (Trif Dream), Gianluca Pozzatti (707), Delian Stateff (G.S. Fiamme Azzurre).

PROGRAMMA GARE

14:15 Gara Donne

15:30 Premiazioni Donne

16:45 Gara Uomini

18:00 Premiazioni Uomini

LE START-LIST DELLE PROVE MASCHILI E FEMMINILI

Alessandro Fabian, che ha chiuso nella top 20 in Sardegna tre settimane fa, cerca conferme nella gara di Valencia e sogna un gran finale per questo 2020. “Per sabato sono pronto, è l’ultima gara dell’anno e voglio chiudere alla grande – spiega il campione padovano – Nell’ultimo periodo ha pesato il cambio di stagione, e si sentiva un po’ il mancare delle energie. Ma ho mantenuto alto il focus proprio per non perdere giorni preziosi nella preparazione. Mi sento in forma e me la giocherò fino alla fine, sono curioso di mettermi ancora alla prova. Ci sono tutti i presupposti per fare una bella gara”.

Foto: Lapresse