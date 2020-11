Tiro a volo, Coppa del Mondo Lonato del Garda 2021: cambiano le date della tappa italiana

Nel calendario internazionale della Coppa del Mondo 2021 di tiro a volo, ci sarà una piccola ma sostanziale modifica. La quarta tappa della CdM infatti, che si svolgerà nell’impianto italiano di Lonato del Garda (Brescia), è stata infatti sposta in avanti di alcuni giorni.

Come fa sapere la Federazione Internazionale tramite il proprio sito, l’appuntamento in Lombardia, che sarà il quarto complessivo del circuito maggiore, dopo quelli del Cairo (Egitto), Nuova Delhi (India) e Changwon (Corea del Sud), è stato riprogrammato dal 7 al 17 maggio, anzichè dal 5 al 16.

Loading...

Loading...

Il campo di tiro a volo che nel 2019 ha splendidamente ospitato i Mondiali avrà quindi una nuova occasione di ricevere sulle sue pedane i migliori interpreti planetari che, se tutto dovesse andare per il verso giusto a livello sanitario globale, sarebbero poi pronti, con i successivi Europei di Osjek (Croazia, a fine maggio-inizio giugno) e la quinta prova della Coppa del Mondo a Baku (Azerbaijan, a fine giugno), a spiccare il volo verso le Olimpiadi di Tokyo.

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

michele.cassano@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: ISSF