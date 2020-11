Tennis: Novak Djokovic, tra numero uno e record che possono cadere

Ora non ci sono più dubbi: Novak Djokovic sarà numero 1 del mondo a fine anno per la sesta volta in carriera. Il serbo, che dal ritorno sul circuito ha vinto il Masters 1000 di Cincinnati (a New York) e quello di Roma, giungendo in finale al Roland Garros e agli ottavi (con squalifica) agli US Open, si gode questo nuovo record prima di volare alle ATP Finals di Londra.

Il serbo raggiunge in questa speciale classifica Pete Sampras, anche lui in grado di chiudere per sei volte al numero 1 negli anni del suo dominio, anche se “Pistol Pete” quelle sei annate al comando del ranking ATP le aveva chiuse consecutivamente, dal 1993 al 1998. Djokovic, inoltre, prosegue in quella che è una striscia particolare allargata ai Big Four del tennis moderno: considerando lui, Rafael Nadal, Roger Federer e Andy Murray, dal 2004 a oggi nessun altro all’infuori di loro ha chiuso l’anno al numero 1.

Il serbo, inoltre, raggiunge quota 293 settimane al numero 1, e potrà superare Federer il prossimo 8 marzo, giorno nel quale, per ironia della sorte, verrà “scongelato” il ranking ATP dalle attuali norme causate dalla pandemia di Covid-19. Djokovic risulta inoltre il meno giovane ad aver chiuso un’annata al numero 1 del mondo, con i suoi 33 anni. Può inoltre raggiungere Federer per numero di ATP Finals vinte, sei.

Foto: LaPresse