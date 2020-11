Tennis, Jannik Sinner: “I miei risultati sono frutto del duro lavoro, c’è sempre una soluzione per vincere una partita”

Jannik Sinner si gode alcuni giorni di riposo prima di riprendere la sua preparazione e pensare agli Australian Open 2021. L’altoatesino, classe 2001, ha chiuso in maniera trionfale questa stagione 2020, purtroppo condizionata dalla pandemia. Il trionfo a Sofia (Bulgaria), il primo della sua carriera, lo ha posto ancor di più al centro dell’attenzione per la portata del suo risultato e anche per il modo in cui è stato capace di accogliere tutto quel che è venuto.

Un ragazzo posato e mai eccessivo l’azzurrino, ben più maturo della sua età, capace di analizzare sempre con estrema lucidità quel che gli accade. Ecco che, in un contesto che gli sorride sempre di più (attuale n.37 del mondo), Sinner è stato protagonista in prime time nel telegiornale per antonomasia, il Tg1 delle 20 di ieri, segno che il successo contro il canadese Vasek Pospisil è stato qualcosa di rilevante.

Loading...

Loading...

“A Sofia è stata una settimana speciale, sono strafelice dopo la finale, una battaglia molto serrata. Non ci sono segreti per questo successo, se non il duro lavoro col team”, ha raccontato Jannik. Un ragazzo che bada ai fatti piuttosto che alle parole, con un’esperienza passata sugli sci, ma che ora si diverte a giocare a tennis: “Nello sci fai un errore e finisce tutto, nel tennis puoi farne tanti e sei ancora dentro. In questo sport c’è sempre una soluzione per vincere la partita”. Il giocatore preferito è Roger Federer e chissà se questo giovane saprà guidare il tennis italiano come tutti prospettano, ripercorrendo in minima parte quanto fatto dal campione svizzero.

IL VIDEO DELL’INTERVISTA AL TG1

giandomenico.tiseo@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse