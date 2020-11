Tennis, Jannik Sinner ha concluso la stagione. Ora tre settimane di allenamenti, poi la partenza per l’Australia

Jannik Sinner si sta godendo il momento e se lo merita. Dopo aver vinto l’ATP di Sofia (Bulgaria), più giovane italiano a centrare questo obiettivo, Jannik si è preso alcuni giorni di riposo prima di riprende gli allenamenti in vista di qualcosa di più ambizioso, ovvero gli Australian Open 2021.

E’ proprio per questo che, poco dopo il successo in terra bulgara, l’altoatesino ha confermato la sua assenza nel Challenger di Ortisei, che caratterizzerà la settimana tennistica e vedrà all’opera anche Lorenzo Musetti: “Non avrei avuto tempo di andare a causa della preparazione per il prossimo anno. Dovremo andare presto in Australia, attorno al 15 dicembre: ora mi prenderò un pochino di pausa e poi faremo tre settimane a Montecarlo prima di partire. Volevo giocare ad Ortisei, dove ho vinto il mio primo match in un Challenger nel 2018 e poi ho vinto il torneo lo scorso anno. Ora è zona rossa e immagino che si giocherà a porte chiuse. Volevo andarci anche quest’anno, ma se sei Top 50 non puoi giocare tornei di questo tipo, avrebbero dovuto aumentare il prize money solo per me e ho detto loro di non farlo”, le parole dell’azzurrino.

E dunque si pensa all’Australia e con doveroso anticipo. Il motivo è chiaro: la pandemia globale. La situazione, da questo punto di vista, è critica perché si va verso un’attività agonistica che non potrà tenere alcun torneo all’infuori di Melbourne nel mese di gennaio. Per questo anche il calendario degli eventi pre-Australian Open dovrà essere riadattato per rispettare le esigenze che hanno come priorità assoluta la salvaguardia della salute.

Questo porterebbe alla cancellazione dell’ATP Cup, ma si dovrebbero organizzare due tornei per ogni circuito (ATP e WTA) prima dello Slam australiano, per consentire ai giocatori di avere partite nelle gambe. In questo contesto, la partenza di Jannik sarà anticipata per via del fatto che tutti i tennisti dovranno arrivare a Melbourne 14 giorni prima del loro primo incontro per un periodo di quarantena e siccome Sinner è intenzionato a disputare il primo pre-torneo nella prima settimana del 2021, dovrà trovarsi nella citata città australiana entro la metà di dicembre.

