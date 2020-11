Tennis, ITF Charleston 2020: Sara Errani si ritira senza giocare negli ottavi di finale

A Charleston, nella Carolina del Sud, USA, per quanto riguarda l’ITF 2020 di tennis, un W100, non si è giocato l’ottavo di finale del tabellone di singolare femminile tra l’azzurra Sara Errani e la nipponica Misaki Doi, testa di serie numero 4, in quanto l’italiana non è scesa in campo sulla terra battuta statunitense.

La tennista giapponese avanza così senza colpo ferire ai quarti di finale, in programma nel pomeriggio italiano di oggi, mentre, per quanto concerne l’azzurra, non si conoscono ancora i motivi che l’hanno portata al ritiro. Errani al momento si trova virtualmente al numero 130 del ranking WTA.

Il torneo statunitense era iniziato bene per Sara Errani, che nel primo turno aveva superato in due set, seppur al termine di un match molto lottato, la statunitense Caty Mcnally, sconfitta con il punteggio di 6-3 6-4. L’incontro era durato due ore e ventidue minuti ed era stato caratterizzato da un gran numero di giochi finiti ai vantaggi, soprattutto nel primo parziale (5 su 9).

