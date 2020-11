Tennis: Bianca Andreescu tornerà agli Australian Open 2021 dopo oltre un anno di assenza

Bianca Andreescu di ritorno. A confermarlo, ai media canadesi, è lei stessa: la campionessa degli US Open 2019, ferma dalle WTA Finals di Shenzhen dello scorso anno (che, lo ricordiamo, quest’anno non si tengono, con l’ultimo torneo del circuito femminile maggiore programmato a Linz la prossima settimana), tornerà agli Australian Open 2021.

La giocatrice canadese si è ritrovata a dover fare i conti con tantissimi problemi di infortuni nel tentativo di rientrare, che l’hanno ogni volta frenata nel proposito di tornare a lottare sui campi da tennis. In una situazione normale, il suo ranking sarebbe andato a zero punti per esaurimento di tutti quelli da difendere, ma con la pandemia di coronavirus il ranking WTA è stato modificato nel suo funzionamento e questo le permette di essere ancora numero 7 del mondo.

In carriera Bianca Andreescu ha vinto tre tornei sul circuito maggiore, se si eccettua il 125k di Newport Beach: solo nel 2019 ha conquistato il Premier Mandatory di Indian Wells, la Rogers Cup di Toronto e soprattutto gli US Open in finale su quella stessa Serena Williams che, in Canada, era stata costretta al ritiro. Già suoi alcuni record: prima a vincere gli US Open alla prima partecipazione, più rapida a vincere uno Slam dalla sua prima apparizione (in questo caso alla quarta).

