Tennis, ATP Sofia 2020: avanti Caruso, Mannarino e Pospisil. Eliminato Cilic, Travaglia costretto al ritiro

Si è appena conclusa la prima giornata del torneo ATP 250 di Sofia. Si interrompe senza nemmeno scendere in campo l’avventura di Stefano Travaglia costretto al ritiro per un problema al gomito nel match in programma contro Nikoloz Basilashvili. L’altro azzurro impegnato oggi, Salvatore Caruso, ha vinto in rimonta 4-6 6-4 6-4 contro il tennista di casa Dimitar Kuzmanov. Il bulgaro è stato autore di una buona prova ma il siciliano dopo aver perso il primo set ha alzato il livello del proprio gioco conquistando gli ottavi di finale dove ad attenderlo ci sarà il canadese Felix Auger-Aliassime numero 2 del seeding.

Ad aprire la giornata la vittoria sorprendente dell’elvetico Marc-Andrea Huesler che si è imposto 6-1 4-6 7-6(6) contro il georgiano Nikoloz Basilashvili numero 39 del ranking ATP. Vince soffrendo anche il canadese Vasek Pospisil che ha battuto 6-2 5-7 7-6(5) l’ucraino Illya Marchenko. Successo in rimonta del francese Adrian Mannarino che dopo essere andato sotto 6-3 nel primo set è stato capace di ribaltare la situazione vincendo 6-1 7-5 contro il russo Martin Klizan.

Spettacolo e colpi di scena nella sfida tra Egor Gerasimov e il serbo Viktor Troicki. Il bielorusso si è imposto 6-3 3-6 6-3 e agli ottavi troverà proprio il francese Mannarino. A chiudere il programma odierno il successo a sorpresa del 19enne ceco Jonas Forejtek (n. 399 del ranking ATP) che ha sconfitto con un netto 6-3 6-2 il croato Marin Cilic numero 41 del mondo.

Foto: Lapresse