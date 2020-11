Tennis, ATP Finals 2020: Nadal e Thiem si giocano il primo posto nel girone, Tsitsipas e Rublev le speranze di crederci ancora

Terza giornata delle ATP Finals in arrivo a Londra: alla O2 Arena torna in campo il girone dedicato proprio a questa edizione del torneo tra i migliori otto del mondo, che aveva aperto per l’ultima volta l’impianto della capitale inglese con i successi di Rafael Nadal e Dominic Thiem su Andrey Rublev e Stefanos Tsitsipas.

Saranno proprio lo spagnolo e l’austriaco ad aprire le danze, alle 15.00, nel match che mette di fronte i due grandi uomini da terra rossa del tennis attuale. Il bilancio dei precedenti dice 9-5 per Nadal, ma soltanto due volte si è giocato lontano dalla terra rossa: in un caso (US Open 2018) ha vinto l’iberico in cinque set, nell’altro (Australian Open 2020) si è imposto l’austriaco in quattro. Inizi profondamente diversi, quelli dei due protagonisti: più lottato quello del finalista di un anno fa, che ha impiegato due ore e un quarto per superare Tsitsipas, più semplice quello del mancino di Manacor, in grado di togliere l’arma della potenza a Rublev e di batterlo per 6-3 6-4 senza troppi problemi. Quest’oggi, chiaramente, sarà tutto diverso, aggiungendo oltretutto il fatto che Thiem si è scrollato di dosso, grazie ai risultati di tutto l’ultimo anno, l’etichetta di giocatore poco incisivo fuori dalla terra rossa. Una finale alle Finals, un’altra agli Australian Open e il primo Slam agli US Open dicono tutto.

Tsitsipas e Rublev, invece, giocano per sopravvivere. Chi vincerà, infatti, lascerà pochissime speranze, o nessuna, all’altro. I quattro precedenti sono arrivati nei modi più diversi possibili e immaginabili: alle Next Gen Finals, con i cinque set accorciati e il successo del greco in semifinale, al primo turno degli US Open 2019, dove vinse il russo in quattro set, nella finale di Amburgo, ancora vinta dal russo in tre, e infine ai quarti del Roland Garros, con netta vittoria dell’ellenico che poi si è fermato in semifinale (con tentata rimonta) contro Novak Djokovic. Dei due, nel primo match ha senz’altro destato la miglior impressione Tsitsipas, anche perché Rublev non è stato mai in grado di opporre una tattica alternativa contro Nadal. Il campione del 2019, dopo la sconfitta con Thiem, ha dichiarato: “La differenza più grande con lo scorso anno? La mancanza di spettatori“. Una sua sconfitta, invece, provocherebbe anche la mancanza del campione in carica, la cui eliminazione nei gironi non si verifica dal 2009 (Djokovic).

Per essere sicuro di andare in semifinale, Nadal deve battere Thiem in due set oppure batterlo in tre e sperare che Rublev batta Tsitsipas. L’austriaco, invece, deve battere lo spagnolo e poi affidarsi a una vittoria del greco sul russo.

Foto: LaPresse