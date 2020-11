Sport rotellistici, Sabatino Aracu sul prossimo quadriennio: “La promozione sarà fondamentale. Dalla massa escono i campioni”

Suona la carica Sabatino Aracu nella prima intervista ufficiale post rielezione: il Presidente della Federazione Italiana Sport Rotellistici, eletto per l’ottavo e ultimo mandato lo scorso 15 novembre a Riccione nel corso della quaranticinquesima Assemblea Nazionale ordinaria, ha infatti tracciato il futuro delle discipline a rotelle rispondendo alle domande di Marzia Cattini, conduttrice di Hockey Talking, trasmissione in onda sui canali social della FISR.

Aracu ha innanzitutto posto l’accento sulla mutazione della Federazione avvenuta negli ultimi anni e sulle difficoltà che si riscontrano nel coordinare undici sport diversi, tra cui spicca lo skateboarding, nuova disciplina che sarà presente alle Olimpiadi di Tokyo: “Quando sono stato eletto la prima volta c’erano solo tre discipline, poi ci siamo evoluti sempre di più cambiando anche denominazione. Questo è bello, significa che abbiamo una Federazione con un certo appeal e amata dai giovani. Non bisogna pensare che il Presidente debba fare il tecnico di ogni disciplina. La parola d’ordine è coordinare, come avere un grande condominio dove si collabora tutti insieme. Certamente è più semplice gestire un solo sport, da noi non è facile che tutto vada bene in tutti i campi, soprattutto in discipline, e sono la maggioranza, che in questi anni sono cresciute giorno per giorno, anno dopo anno, fino ad avere un grande appeal: pensiamo per esempio allo skateboarding, non è storico ma è diventato uno sport olimpico come il pattinaggio di velocità lo è stato alle Olimpiadi Giovanili in Argentina. Ma è anche vero che una specialità trascina le altre, perché l’immagine collettiva è di una federazione olimpica, rispettata, che guarda ai giovani con molteplici differenze ma con un unico comune denominatore: le rotelle sotto ai piedi”.

Loading...

Loading...

Nel corso della chiacchierata si è anche analizzata la presenza di donne elette in Consiglio Federale, quattro su dieci, citando come esempio d’eccellenza Marika Kullmann, nominata per questo quadriennio Vice Presidentessa: “Sostengo da anni l’importanza della gender equality, specie nella nostra Federazione dove la maggior parte dei tesserati è di sesso femminile: ogni due donne c’è un uomo. Oggi su dieci consiglieri abbiamo quattro donne, mi auguro di arrivare a una parità vera, ma non deve essere una forzatura: le donne del nostro Consiglio Federale sono cresciute nel nostro mondo garantendo dei risultati fantastici. Marika Kullmann è brava, capace e innamorata del nostro sport, oltre che essere un pezzo di storia della nostra Federazione, il papà Luigi è uno dei fondatori. A Monza gli è stata intitolata una strada“.

In ultimo il Presidente ha parlato del futuro, dove la sfida sarà quella di promuovere quanto più possibile gli sport delle rotelle: “Abbiamo avuto degli anni fantastici. La Federazione internazionale è stata affidata l’Italia nel momento in cui sono stato eletto Presidente anche della FIRS (adesso World Skate), siamo stati presi come modello. Mi auguro che il nostro modello sia preso ancora dagli altri Paesi per fare qualcosa di globale. Anche perché Il boom è mondiale: io vado spesso a Villa Borghese a correre, e vedo tantissimi bambini che giocano con pattini, skateborad, monopattini. In questi anni abbiamo lavorato tantissimo per studiare un prodotto, e adesso il prodotto c’è. Le Olimpiadi, ha detto Thomas Bach, dovranno guardare ai giovani, e la disciplina che aprirà e chiuderà i Giochi sarà lo Skateboarding La sfida sarà quindi quella di fare promozione dei nostri sport: anche i nostri settori tecnici dovranno dividersi in agonistico e promozionale: è dalla massa che escono i Campioni”.

fabrizio.testa88@gmail.com

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI PATTINAGGIO ARTISTICO A ROTELLE

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse