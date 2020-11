Pattinaggio artistico a rotelle: Sabatino Aracu rieletto Presidente della FISR, Alessandro Amadesi entra nel Consiglio Federale

Con il 95,87 % delle votazioni Sabatino Aracu, candidato unico, è stato eletto per l’ottavo e ultimo mandato Presidente della Federazione Italiana Sport Rotellistici alla quarantacinquesima Assemblea Nazionale Ordinaria FISR per il rinnovo delle cariche federali del quadriennio 2020-2024, svoltasi al Palazzo Dei Congressi di Riccione domenica 15 novembre.

Il responso delle urne ha confermato in larga parte gli incarichi del Consiglio precedente: da Marika Kullmann, che ricoprirà anche la carica di Vice Presidentessa, a Paolo Centomo passando per Mario Franconetti, Cristina Marabese e Leandro Fernando Naroli. Entrano invece Claudio Bicicchi e Mario Tinghi.

Tra le novità importante segnalare l’elezione di Alessandro Amadesi, icona del pattinaggio artistico, che sarà affiancato dal monumento della velocità Francesca Lollobrigida in quota atleti; il Campione del Mondo bolognese, come dichiarato ai microfoni di Franco Culcasi a Figure2u, cercherà di diffondere tra i tesserati lo spirito d’appartenenza alla Federazione, suo claim in fase di campagna elettorale. Da rimarcare infine la nomina in quota tecnici di Paola Giulianelli e del Dott. Luca Sbordoni come Presidente del Collegio dei Revisori Contabili.

“Un grandissimo ringraziamento alle società, ai tecnici e agli atleti – ha detto con soddisfazione Aracu in una dichiarazione riportata nel sito ufficiale della FISR – che sono il presente ed il futuro di una Federazione a cui ho dedicato, con una passione immensa, cinquant’anni della mia vita. Abbiamo costruito tanto e raggiunto traguardi importanti ma insieme alla nuova squadra puntiamo nei prossimi anni a coronare un ciclo. Alla leadership sportiva, al riconoscimento olimpico, alla costante crescita dei numeri e ad un bilancio ormai consolidato, dobbiamo affiancare promozione capillare che punti alla base, potenziamento della classe dirigente centrale e periferica, forti incentivi all’impiantistica ed un piano di marketing più penetrante: questi i principali obiettivi per il nostro domani. Sono orgoglioso di presiedere la Federazione che riesce a rappresentare il mondo dei giovani e degli sport urban come nessun’altra“.

IL RESPONSO DELLE ELEZIONI FISR PER IL QUADRIENNIO 2020-2024

Presidente

Sabatino Aracu

Consiglieri Federali in quota dirigenti

Claudio Bicicchi

Paolo Contomo

Mario Franconetti

Marika Kullmann (Vice presidentessa)

Cristina Marabese

Fernando Leandro Naroli

Mario Tinghi

Consiglieri Federali in quota atleti

Alessandro Amadesi

Francesca Lollobrigida

Consiglieri Federali in quota tecnici

Paola Giulianelli

Presidente del Collegio dei Revisori Contabili

Luca Sbodroni

Foto: Raniero Corbelletti (per gentile concessione di FISR, Federazione Italiana Sport Rotellistici)