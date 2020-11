Slittino, tutti gli azzurri superano il taglio nella Nations Cup di Igls. Il ritorno di Natalie Geisenberger

Ad Igls, in Austria, si è svolta la Nations Cup di slittino e tutti gli atleti italiani in gara hanno superato il taglio, qualificandosi al termine della prova odierna. Spicca però il successo, al femminile, della teutonica Natalie Geisenberger in 39″916, icona della disciplina, che è al ritorno dalla maternità.

Tra le donne passano il turno Verena Hofer, quinta a 0″277 dalla tedesca, Marion Oberhofer, ottava e 0″390, e Nina Zoeggeler, decima a 0″507. Tra gli uomini, nella prova conquistata dall’austriaco Nico Gleirscher in 50″076, chiude quinto Lukas Gufler a 0″521, mentre è ottavo Leon Felderer a 0″627, infine termina 15° Alex Gufler a 1″176.

Nel doppio si impone, infine, la coppia austriaca composta da Thomas Steu e Lorenz Koller, prima in 39.641, in una gara nella quale non vi erano coppie azzurre al via.

CLASSIFICA FEMMINILE

1 20 GER Geisenberger, Natalie 39.916

2 2 GER Rosenthal, Cheyenne 40.035 +0.119

3 23 GER Eitberger, Dajana 40.082 +0.166

4 4 AUT Schulte, Lisa 40.185 +0.269

5 22 ITA Hofer, Verena 40.193 +0.277

6 7 AUT Prock, Hannah 40.228 +0.312

7 19 RUS Baturina, Ekaterina 40.285 +0.369

8 11 ITA Oberhofer, Marion 40.306 +0.390

9 24 LAT Berzina, Sigita 40.343 +0.427

10 14 ITA Zoeggeler, Nina 40.423 +0.507

CLASSIFICA MASCHILE

1 1 AUT Gleirscher, Nico 50.076

2 2 AUT Kindl, Wolfgang 50.441 +0.365

3 9 LAT Darznieks, Arturs 50.515 +0.439

4 16 RUS Fedorov, Stepan 50.586 +0.510

5 4 ITA Gufler, Lukas 50.597 +0.521

6 15 LAT Rozitis, Riks Kristens 50.605 +0.529

7 3 POL Sochowicz, Mateusz 50.682 +0.606

8 11 ITA Felderer, Leon 50.703 +0.627

9 6 SWE Kohala, Svante 50.751 +0.675

10 12 UKR Mandziy, Andriy 50.784 +0.708

11 14 GER Bollmann, Moritz Elias 50.867 +0.791

12 8 ROU Cretu, Valentin 50.883 +0.807

13 21 SVK Simonak, Jakub 51.007 +0.931

14 24 SVK Skupek, Marian 51.197 +1.121

15 27 ITA Gufler, Alex 51.252 +1.176

CLASSIFICA DOPPIO

1 10 AUT Steu, Thomas / Koller, Lorenz 39.641

2 5 AUT Mueller, Yannick / Frauscher, Armin +0.144 39.785

3 12 LAT Bots, Martins / Plume, Roberts +0.316 39.957

4 1 RUS Kashkin, Vsevolod / Korshunov, Konstantin +0.354 39.995

5 4 RUS Yuzhakov, Vladislav / Prokhorov, Iurii +0.375 40.016

Foto: LaPresse