Slittino, riparte l’assalto alla Coppa del Mondo di Dominik Fischnaller

Tutto pronto per una Coppa del Mondo 2020-2021, com’è scontato che sia visto il periodo, molto particolare per lo slittino su pista artificiale. Si parte nel week-end da Igls, che bisserà la sua tappa a fine gennaio. In totale le prove saranno nove, con la chiusura che sarà, se tutto andrà bene, a Pechino il prossimo 21 febbraio. L’Italia si gioca la sua carta più importante, come da qualche anno a questa parte, nel singolo maschile.

Riparte l’assalto alla sfera di cristallo di Dominik Fischnaller. L’altoatesino, dopo qualche stagione con molti alti e bassi, sembra essere definitivamente entrato in un’altra dimensione: molta più costanza di rendimento e importanti picchi nei risultati, come dimostrato lo scorso anno, quando ha chiuso a solamente sedici lunghezze dal trionfatore Roman Repilov. Per lui nel 2020 oltre al successo di Lillehammer (valido anche come oro europeo), anche la medaglia di bronzo nella sprint dei Mondiali di Sochi.

Loading...

Loading...

I rivali sono ovviamente tanti e molto agguerriti: dai russi, con il già citato Repilov su tutti, passando per gli austriaci con il campione olimpico David Gleirscher, fino ad arrivare ai tedeschi con il mai domo Felix Loch. La pressione, con il passare degli anni, sembra non farsi sentire più sulle spalle di Fischnaller che ora sembra essere convinto dei propri mezzi e pronto a giocarsi il titolo.

gianluca.bruno@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse