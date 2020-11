Slittino, l’ex campionessa tedesca Tatjana Huefner entra nello staff azzurro

Un oro, un argento e un bronzo olimpico e una collezione di ben cinque titoli iridati e altrettante coppe del mondo: Tatjana Huefner, 37 anni, entra a far parte dello staff tecnico della Nazionale italiana di slittino.

In particolare la Huefner collaborerà con le ragazze azzurre e con il tecnico Armin Zoeggeler per affinare la tecnica di partenza. Un “acquisto” molto importante per il clan azzurro al femminile che sta per affrontare una stagione molto importante anche se non potrà contare sull’apporto di Sandra Robatscher, fermata da un infortunio. del gruppo azzurro fanno parte Andrea Voetter, Verena Hofer, Marion Oberhofer e Nina Zoeggeler.

Loading...

Loading...

“La collaborazione con Tatjana è una bella novità – ha commentato il tecnico azzurro Armin Zoeggeler – sono molto fiducioso che saremo in grado di ottenere ottimi risultati in fase di partenza nel lungo periodo grazie al suo supporto tecnico e ai suoi consigli“. La Coppa del Mondo di slittino scatterà nel week end dal 26 al 29 novembre ad Igls in Austria.

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI SLITTINO

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto Lapresse