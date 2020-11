Slittino, Coppa del Mondo Igls 2020 oggi: orario, tv, programma, streaming 29 novembre

Giornata intensissima quella di oggi, domenica 29 novembre, per quanto riguarda la Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale. Va a chiudersi il primo weekend di gare in quel di Igls e, oltre ad andare in scena la gara classica del singolo femminile, ci saranno anche il team relay e le prove sprint. Italia che va a caccia di podi con la propria stella Dominik Fischnaller. Andiamo a scoprire il programma odierno e come seguire in TV e in streaming le gare.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SLITTINO IGLS 2020

Domenica 29 novembre

Ore 9.00 Prima run singolo femminile

Ore 10.25 Seconda run singolo femminile

Ore 12.25 Team Relay

Ore 14.00 Sprint maschile

Ore 14.45 Sprint doppio

Ore 15.20 Sprint femminile

Diretta streaming sul sito FIL, differita TV su Eurosport 1 dalle 17.15.

gianluca.bruno@oasport.it

Foto: Lapresse