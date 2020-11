Slittino, Coppa del Mondo 2020-2021: l’ultima tappa non si disputerà sul catino olimpico di Pechino

Si appresta a partire la Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale. La prima tappa in programma proprio questo week-end in quel di Igls. Arriva però già la notizia di un annullamento: le finali, previste sul catino di YanQing, in quel di Pechino, per il mese di febbraio, non si disputeranno in terra cinese. A deciderlo è la FIL: il motivo è semplice, l’attuale sviluppo della pandemia del Covid-19.

Le parole del presidente della FIL Einars Fogelis: “Il rinvio della settimana di allenamento e del test event in Cina è la soluzione più sicura per i nostri atleti e gli allenatori nella situazione attuale. Pensiamo che le circostanze saranno migliori nell’autunno del 2021, e abbiamo visto durante la pre-omologazione di ottobre 2020 che la pista è molto ben pianificata e costruita e che le condizioni sono ottime anche in autunno ”.

Loading...

Loading...

Da decidere ancora la nuova sede per le finali di Coppa del Mondo.

gianluca.bruno@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse